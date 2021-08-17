"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-17
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
09:06 AM
"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.