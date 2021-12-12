وأوضح مدير الإدارة بعفيف صالح بن راشد الكثيري أن موعد إقامة الصلاة سيكون عند الساعة 6:57 دقيقة صباحاً، وذلك في جامع الغويري، وجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وجامع جعفر بن أبي طالب، وجامع السليمانية، وجامع دباس، وجامع أنس بن مالك، وجامع الملك فيصل، وجامع التقوى، وجامع الشيخ بن عبدالعزيز باز. ودعا الكثيري المصلين لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامات، واصطحاب السجادة الشخصية، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسلامة المصلين.

يأتي هذا إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين المقبل 9/ 5/ 1443هـ.

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، 9 جوامع للاستسقاء فيها عند شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

مساجد عفيف تحدد 9 جوامع لإقامة صلاة الاستسقاء يوم غدٍ فهد الغبيوي سبق 2021-12-12 حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، 9 جوامع للاستسقاء فيها عند شروق الشمس بـ 15 دقيقة. يأتي هذا إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين المقبل 9/ 5/ 1443هـ. وأوضح مدير الإدارة بعفيف صالح بن راشد الكثيري أن موعد إقامة الصلاة سيكون عند الساعة 6:57 دقيقة صباحاً، وذلك في جامع الغويري، وجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وجامع جعفر بن أبي طالب، وجامع السليمانية، وجامع دباس، وجامع أنس بن مالك، وجامع الملك فيصل، وجامع التقوى، وجامع الشيخ بن عبدالعزيز باز.

ودعا الكثيري المصلين لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامات، واصطحاب السجادة الشخصية، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسلامة المصلين.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443 04:01 PM

مساجد عفيف تحدد 9 جوامع لإقامة صلاة الاستسقاء يوم غدٍ بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.. مع الالتزام بالاحترازات





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حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، 9 جوامع للاستسقاء فيها عند شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

يأتي هذا إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين المقبل 9/ 5/ 1443هـ.

وأوضح مدير الإدارة بعفيف صالح بن راشد الكثيري أن موعد إقامة الصلاة سيكون عند الساعة 6:57 دقيقة صباحاً، وذلك في جامع الغويري، وجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وجامع جعفر بن أبي طالب، وجامع السليمانية، وجامع دباس، وجامع أنس بن مالك، وجامع الملك فيصل، وجامع التقوى، وجامع الشيخ بن عبدالعزيز باز.

ودعا الكثيري المصلين لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامات، واصطحاب السجادة الشخصية، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسلامة المصلين.