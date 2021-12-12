النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 68 خلال الـ24 ساعة الماضية

مساجد عفيف تحدد 9 جوامع لإقامة صلاة الاستسقاء يوم غدٍ

بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.. مع الالتزام بالاحترازات

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، 9 جوامع للاستسقاء فيها عند شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

يأتي هذا إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين المقبل 9/ 5/ 1443هـ.

وأوضح مدير الإدارة بعفيف صالح بن راشد الكثيري أن موعد إقامة الصلاة سيكون عند الساعة 6:57 دقيقة صباحاً، وذلك في جامع الغويري، وجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وجامع جعفر بن أبي طالب، وجامع السليمانية، وجامع دباس، وجامع أنس بن مالك، وجامع الملك فيصل، وجامع التقوى، وجامع الشيخ بن عبدالعزيز باز.
ودعا الكثيري المصلين لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامات، واصطحاب السجادة الشخصية، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسلامة المصلين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مساجد عفيف تحدد 9 جوامع لإقامة صلاة الاستسقاء يوم غدٍ
سبق

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، 9 جوامع للاستسقاء فيها عند شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

يأتي هذا إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين المقبل 9/ 5/ 1443هـ.

وأوضح مدير الإدارة بعفيف صالح بن راشد الكثيري أن موعد إقامة الصلاة سيكون عند الساعة 6:57 دقيقة صباحاً، وذلك في جامع الغويري، وجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وجامع جعفر بن أبي طالب، وجامع السليمانية، وجامع دباس، وجامع أنس بن مالك، وجامع الملك فيصل، وجامع التقوى، وجامع الشيخ بن عبدالعزيز باز.
ودعا الكثيري المصلين لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامات، واصطحاب السجادة الشخصية، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسلامة المصلين.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
04:01 PM

مساجد عفيف تحدد 9 جوامع لإقامة صلاة الاستسقاء يوم غدٍ

بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.. مع الالتزام بالاحترازات

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
0
284

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة عفيف، 9 جوامع للاستسقاء فيها عند شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

يأتي هذا إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين المقبل 9/ 5/ 1443هـ.

وأوضح مدير الإدارة بعفيف صالح بن راشد الكثيري أن موعد إقامة الصلاة سيكون عند الساعة 6:57 دقيقة صباحاً، وذلك في جامع الغويري، وجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وجامع جعفر بن أبي طالب، وجامع السليمانية، وجامع دباس، وجامع أنس بن مالك، وجامع الملك فيصل، وجامع التقوى، وجامع الشيخ بن عبدالعزيز باز.
ودعا الكثيري المصلين لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامات، واصطحاب السجادة الشخصية، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسلامة المصلين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,458
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,689
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,448
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,391

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة