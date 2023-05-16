خلال 24 ساعة.. روسيا تسجّل 119 وفاة و9200 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 119 وفاة و9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.
وبحسب "روسيا اليوم"، تصبح الحصيلة الإجمالية 2537 وفاة و272043 إصابة.
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 119 وفاة و9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.
وبحسب "روسيا اليوم"، تصبح الحصيلة الإجمالية 2537 وفاة و272043 إصابة.روسيا فيروس كورونا الجديد
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 119 وفاة و9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.
وبحسب "روسيا اليوم"، تصبح الحصيلة الإجمالية 2537 وفاة و272043 إصابة.
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 119 وفاة و9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.
وبحسب "روسيا اليوم"، تصبح الحصيلة الإجمالية 2537 وفاة و272043 إصابة.