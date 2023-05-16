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خلال 24 ساعة.. روسيا تسجّل 119 وفاة و9200 إصابة جديدة بكورونا

لترفع الإجمالي إلى 2537 متوفى و272043 مصاباً منذ بداية الجائحة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 119 وفاة و9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.

وبحسب "روسيا اليوم"، تصبح الحصيلة الإجمالية 2537 وفاة و272043 إصابة.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. روسيا تسجّل 119 وفاة و9200 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 119 وفاة و9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.

وبحسب "روسيا اليوم"، تصبح الحصيلة الإجمالية 2537 وفاة و272043 إصابة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
11:20 AM

خلال 24 ساعة.. روسيا تسجّل 119 وفاة و9200 إصابة جديدة بكورونا

لترفع الإجمالي إلى 2537 متوفى و272043 مصاباً منذ بداية الجائحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، تسجيل 119 وفاة و9200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.

وبحسب "روسيا اليوم"، تصبح الحصيلة الإجمالية 2537 وفاة و272043 إصابة.

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