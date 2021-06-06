"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حرَّرته_فقيَّدني"

"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حرَّرته_فقيَّدني"
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"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حرَّرته_فقيَّدني"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-06
06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
09:51 PM
"التجارة" تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد.. "#حرَّرته_فقيَّدني"
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