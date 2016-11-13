الجدعان: الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير المالية العامة

أكّد أن انعقاد #مؤتمر_الزكاة_والضريبة للمرة الأولى جاء في ظل تحديات عالمية

قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ إن حكومة المملكة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير المالية العامة ومراجعة الأنظمة والتشريعات كافة؛ لتواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، والعمل على تحقيق مستهدفات برامج #رؤية_المملكة_2030.

وأضاف، اليوم، عقب انطلاق أعمال #مؤتمر_الزكاة_والضريبة: يأتي انعقاد #مؤتمر_الزكاة_والضريبة للمرة الأولى، في ظل عددٍ من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتتطلب من الدول بذل مزيد من الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي.

وتابع الجدعان: يشهد الاقتصاد الرقمي تطورات متسارعة، ونتطلع إلى أن تسهم التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية (Blockchain) في تحسين الامتثال للزكاة والضريبة وإثراء قطاع الأعمال، وخفض التكلفة وتعزيز الشفافية الضريبية، وتطوير الأنظمة الضريبية للتجارة الإلكترونية.