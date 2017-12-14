بعد فيديو الـ 5 آلاف.. المرور يوضح حقيقة قيمة مخالفة أكتاف الطرق

بعد تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

أكدت إدارة المرور أن مخالفة أكتاف الطريق أو اعتلاء الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها؛ مخالفتها لا تتجاوز ال 2000 ريال.

جاء ذلك رداً على العديد من الاستفسارات بعد تداول مقطع فيديو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رصد مخالفة القيادة عبر الأكتاف بقيمة خمسة آلاف ريال.

وتفصيلاً قالت الإدارة العامة للمرور بأن القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تُمنع القيادة فيها؛ مخالفتها وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم ٥، مبينة بأنها لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 وليس كما أشيع بأنها 5 آلاف ريال.

يشار إلى أن المخالفات المرورية تسجل بحدها الأدنى ويجوز تسجيلها بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة، بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أجرت في وقت سابق تعديلات جديدة على أنظمة المرور؛ ومن ضمنها جداول المخالفات بفئاتها المختلفة؛ حيث جاء على النحو الآتي جدول مخالفات رقم 1: غرامة مالية بين 100 – 150 ريالًا، جدول مخالفات رقم 2: غرامة مالية بين 150 – 300 ريال.

بينما جدول مخالفات رقم 3: غرامته المالية بين 300 – 500 ريال، وجدول مخالفات رقم 4 غرامة مالية بين 500 – 900 ريال، وجدول مخالفات رقم 5: غرامة مالية بين 1000 – 2000 ريال.

وجدول مخالفات رقم 6: غرامة مالية بين 3000 – 6000 ريال، وجدول مخالفات رقم 7: غرامة مالية بين 5000 – 10000 ريال