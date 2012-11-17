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أمير تبوك: إنشاء مدينة نيوم الصناعية سيكون عاملاً مساعداً في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة

رفع الشكر للقيادة الرشيدة

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، كإنجاز آخر ضمن مخطط نيوم الرئيس، ونموذج جديد لمفهوم التصنيع المتقدم، وتجسيد لإستراتيجية نيوم لإعادة تعريف مستقبل المعيشة والعمل.

وقال أمير منطقة تبوك في تصريح بهذه المناسبة: إن هذا المشروع التنموي العملاق يعزز المشروعات التنموية التي انطلقت في كل أرجاء البلاد في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، وكذلك يأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لسمو ولي العهد، وسيكون عاملاً مساعداً في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسيسهم في جعل نيوم واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدماً في العالم. التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية متعددة. بالإضافة إلى إسهامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، ودعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية.

وأكد الأمير فهد بن سلطان أن هذا المشروع سيعود نفعه - بإذن الله - على كل أبناء الشعب السعودي بصفة عامة وأبناء منطقة تبوك بصفة خاصة، الذين استبشروا بهذا المشروع وهم على يقين تام بما سيحققه من فرص للعمل، وما سيكون له من بُعد تنموي واقتصادي لما فيه خير الوطن والمواطن .

سائلاً سموه الله العلي القدير أن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير تبوك: إنشاء مدينة نيوم الصناعية سيكون عاملاً مساعداً في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة
سبق

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، كإنجاز آخر ضمن مخطط نيوم الرئيس، ونموذج جديد لمفهوم التصنيع المتقدم، وتجسيد لإستراتيجية نيوم لإعادة تعريف مستقبل المعيشة والعمل.

وقال أمير منطقة تبوك في تصريح بهذه المناسبة: إن هذا المشروع التنموي العملاق يعزز المشروعات التنموية التي انطلقت في كل أرجاء البلاد في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، وكذلك يأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لسمو ولي العهد، وسيكون عاملاً مساعداً في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسيسهم في جعل نيوم واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدماً في العالم. التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية متعددة. بالإضافة إلى إسهامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، ودعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية.

وأكد الأمير فهد بن سلطان أن هذا المشروع سيعود نفعه - بإذن الله - على كل أبناء الشعب السعودي بصفة عامة وأبناء منطقة تبوك بصفة خاصة، الذين استبشروا بهذا المشروع وهم على يقين تام بما سيحققه من فرص للعمل، وما سيكون له من بُعد تنموي واقتصادي لما فيه خير الوطن والمواطن .

سائلاً سموه الله العلي القدير أن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
09:50 PM

أمير تبوك: إنشاء مدينة نيوم الصناعية سيكون عاملاً مساعداً في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة

رفع الشكر للقيادة الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، كإنجاز آخر ضمن مخطط نيوم الرئيس، ونموذج جديد لمفهوم التصنيع المتقدم، وتجسيد لإستراتيجية نيوم لإعادة تعريف مستقبل المعيشة والعمل.

وقال أمير منطقة تبوك في تصريح بهذه المناسبة: إن هذا المشروع التنموي العملاق يعزز المشروعات التنموية التي انطلقت في كل أرجاء البلاد في هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، وكذلك يأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لسمو ولي العهد، وسيكون عاملاً مساعداً في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسيسهم في جعل نيوم واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدماً في العالم. التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية متعددة. بالإضافة إلى إسهامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، ودعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية.

وأكد الأمير فهد بن سلطان أن هذا المشروع سيعود نفعه - بإذن الله - على كل أبناء الشعب السعودي بصفة عامة وأبناء منطقة تبوك بصفة خاصة، الذين استبشروا بهذا المشروع وهم على يقين تام بما سيحققه من فرص للعمل، وما سيكون له من بُعد تنموي واقتصادي لما فيه خير الوطن والمواطن .

سائلاً سموه الله العلي القدير أن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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