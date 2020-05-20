الطائف.. عمالة تحول ثلاثة بدرومات عمائر سكنية لمعامل مخالفة لتصنيع الكنب وتنجيده

"البلدية" أغلقت المستودعات وصادرت محتوياتها وتم إبلاغ الشرطة لاتخاذ الإجراء النظامي

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، وبمساندة الجهات الأمنية ممثلةً في "الشرطة"، قيام عمالة من الجنسية البنجلاديشية بتحويل ثلاثة مستودعات فى بدرومات ثلاث عمائر سكنية إلى معامل مخالفة لتصنيع الكنب وتنجيده.

وقالت مصادر البلدية لـ"سبق" إن هذه المستودعات متقاربة من بعضها في حي الشهداء الشمالية، وتعمل بدون تراخيص نظامية لمزاولة ذلك النشاط ،وتُديرها عمالة لا تراعي خطورة مثل هذه المحال داخل حي سكني في حال حدوث حرائق - لا سمح الله -.

وأكدت المصادر أنه قد جرى إغلاق تلك المستودعات من قبل البلدية بمتابعة رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، بعد مصادرة محتوياتها، كما تم استدعاء أصحاب العمائر السكنية الثلاث وأخذ التعهدات عليهم بعدم معاودة تأجير البدرومات لديهم وتحويلها لمثل هذه المحال والمعامل غير النظامية، في حين سُلم أمرها للشرطة لاتخاذ الإجراء النظامي حيالها.