النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعاون الإسلامي" تدعو لوقف العنف واللجوء إلى الحوار لاستقرار أفغانستان

طالبت بتسريع التفاوض لإنهاء الصراع وإحلال السلام الدائم

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، جميع الأطراف الأفغانية إلى إنهاء العنف وتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وتسريع عملية التفاوض من أجل إنهاء الصراع في أفغانستان.

كما دعت المنظمة جميع الأطراف إلى العمل من أجل تحقيق المصالحة وإحلال السلام الدائم في أفغانستان من أجل رفاهية وازدهار الشعب الأفغاني.

وأكدت حرص المنظمة واستعدادها لمواصلة جهود الإسهام في عملية السلام والمصالحة والتنمية في أفغانستان بما يضمن عودة الاستقرار إلى البلاد.

وجددت الأمانة العامة الالتزام الراسخ لمنظمة التعاون الإسلامي بدعم عملية السلام والمصالحة الشاملة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها من أجل تحقيق المصالحة الشاملة والسلام الدائم والاستقرار والتنمية، وذلك في إطار المصالحة والتوافق الوطني في أفغانستان.

وتستذكر الأمانة العامة القرارات الصادرة عن اجتماعات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية ذات الصلة بالوضع في أفغانستان، إضافة إلى إعلان مكة الصادر في 11 يوليو 2018 عن المؤتمر الدولي للعلماء حول السلام والاستقرار في أفغانستان.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"التعاون الإسلامي" تدعو لوقف العنف واللجوء إلى الحوار لاستقرار أفغانستان
سبق

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، جميع الأطراف الأفغانية إلى إنهاء العنف وتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وتسريع عملية التفاوض من أجل إنهاء الصراع في أفغانستان.

كما دعت المنظمة جميع الأطراف إلى العمل من أجل تحقيق المصالحة وإحلال السلام الدائم في أفغانستان من أجل رفاهية وازدهار الشعب الأفغاني.

وأكدت حرص المنظمة واستعدادها لمواصلة جهود الإسهام في عملية السلام والمصالحة والتنمية في أفغانستان بما يضمن عودة الاستقرار إلى البلاد.

وجددت الأمانة العامة الالتزام الراسخ لمنظمة التعاون الإسلامي بدعم عملية السلام والمصالحة الشاملة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها من أجل تحقيق المصالحة الشاملة والسلام الدائم والاستقرار والتنمية، وذلك في إطار المصالحة والتوافق الوطني في أفغانستان.

وتستذكر الأمانة العامة القرارات الصادرة عن اجتماعات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية ذات الصلة بالوضع في أفغانستان، إضافة إلى إعلان مكة الصادر في 11 يوليو 2018 عن المؤتمر الدولي للعلماء حول السلام والاستقرار في أفغانستان.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
07:44 PM

"التعاون الإسلامي" تدعو لوقف العنف واللجوء إلى الحوار لاستقرار أفغانستان

طالبت بتسريع التفاوض لإنهاء الصراع وإحلال السلام الدائم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
193

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، جميع الأطراف الأفغانية إلى إنهاء العنف وتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وتسريع عملية التفاوض من أجل إنهاء الصراع في أفغانستان.

كما دعت المنظمة جميع الأطراف إلى العمل من أجل تحقيق المصالحة وإحلال السلام الدائم في أفغانستان من أجل رفاهية وازدهار الشعب الأفغاني.

وأكدت حرص المنظمة واستعدادها لمواصلة جهود الإسهام في عملية السلام والمصالحة والتنمية في أفغانستان بما يضمن عودة الاستقرار إلى البلاد.

وجددت الأمانة العامة الالتزام الراسخ لمنظمة التعاون الإسلامي بدعم عملية السلام والمصالحة الشاملة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها من أجل تحقيق المصالحة الشاملة والسلام الدائم والاستقرار والتنمية، وذلك في إطار المصالحة والتوافق الوطني في أفغانستان.

وتستذكر الأمانة العامة القرارات الصادرة عن اجتماعات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية ذات الصلة بالوضع في أفغانستان، إضافة إلى إعلان مكة الصادر في 11 يوليو 2018 عن المؤتمر الدولي للعلماء حول السلام والاستقرار في أفغانستان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,688
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,338
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,619
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,326

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة