سجّلت بريطانيا 44,932 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 145 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,361,651، فيما بلغت حصيلة الوفيات 138,379.
بريطانيا تسجل 44,932 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجّلت بريطانيا 44,932 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 145 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,361,651، فيما بلغت حصيلة الوفيات 138,379.
سجّلت بريطانيا 44,932 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 145 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
بريطانيا تسجل 44,932 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجّلت بريطانيا 44,932 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 145 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,361,651، فيما بلغت حصيلة الوفيات 138,379.