النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ولي العهد يستعرض مع الرئيس هادي ورئيس المجلس الانتقالي المستجدات على الساحة اليمنية

ثمن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، مثمناً سموه الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات على الساحة اليمنية، مقدراً سموه ما بُذِل للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

الأمير محمد بن سلمان الرئيس اليمني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي العهد يستعرض مع الرئيس هادي ورئيس المجلس الانتقالي المستجدات على الساحة اليمنية
سبق

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، مثمناً سموه الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات على الساحة اليمنية، مقدراً سموه ما بُذِل للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
06:34 PM
اخر تعديل
05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
09:19 PM

ولي العهد يستعرض مع الرئيس هادي ورئيس المجلس الانتقالي المستجدات على الساحة اليمنية

ثمن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
3,800

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، مثمناً سموه الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المستجدات على الساحة اليمنية، مقدراً سموه ما بُذِل للتوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,724
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,966
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,378
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,604

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة