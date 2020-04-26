الفواكه والخضراوات بمنطقة جازان.. وفرة وتنوع خلال شهر رمضان

وسط متابعة مستمرة من الجهات الخدمية والرقابية بالمنطقة على الأسواق

تشهد أسواق الخضَر والفاكهة بمنطقة جازان وفرة كبيرة في العرض والتنوع في الأصناف، وسط إقبال اعتيادي من قبل السكان لأخذ احتياجاتهم خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وخلال جولة على سوق ومحلات بيع الفاكهة والخضراوات في مدينة جازان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة شوهد وفرة في المعروض من الفاكهة والخضراوات بأنواعها المختلفة التي تشهد إقبالاً من قبل المستهلكين لتوفر كل المتطلبات التي اعتاد المتسوقون شراءها دائماً من الأصناف المتنوعة، وسط متابعة مستمرة من الجهات الخدمية والرقابية بالمنطقة على أسوق ومحلات بيع الفاكهة والخضراوات للحفاظ على جودة المعروض وتوفره, والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأبدى عدد من المتسوقين رضاهم لحسن التنظيم الذي تشهده الأسواق والمحلات خلال شهر رمضان المبارك، وأهمية الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الأمانة، معربين عن رضاهم لوفرة كافة الاحتياجات التي يطلبونها.