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أمانة الطائف تفتح 11 شارعاً أغلقها مقاولون بمواد البناء

طبقت الإجراءات القانونية حيالهم وألزمتهم بنقل المخلفات

فتحت أمانة الطائف 11 شارعاً أغلقها مقاولون بمواد البناء في حي الوسام، مما تسبب في إرباك الحركة المرورية، وإتلاف الطبقة الأسفلتية للشوارع، وطبقت الإجراءات القانونية حيالهم.

وحذرت الأمانة المقاولين وملاك الأراضي والعقارات من إغلاق الشوارع النافذة بمواد البناء مثل البطحاء والخرسانة والحديد والأسمنت ومخلفات القطوع الصخرية والحفر، مشيرة إلى أن فرق العمل البلدية ستقوم بإيقاف العمل وتطبيق الغرامات الرادعة على المخالفين وملاك العقارات، بالإضافة إلى إلزامهم بتوفير حاويات لنقل المخلفات.

وأسهمت الجولات الرقابية على الأحياء السكنية الجديدة بالطائف في تصحيح مخالفات البناء وإلزام المقاولين والملاك بتطبيق الإجراءات اللازمة والتي تضمن سلامة الجميع.

وبيّنت الأمانة أن استغلال الشوارع في أعمال البناء يسهم في إتلاف طبقات الشوارع، حيث يتم إغراق الشوارع بالماء ومواد البناء في طور التجهيز، والتي تتسبب في انهيار التربة وإتلاف الأسفلت وتصدع الأرصفة.

وأكدت الأمانة أن فرق متابعة البناء والتعديات بالفروع البلدية مستمرة في تنفيذ الدوريات الرقابية لضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها في كل المواقع داخل المدينة والضواحي والمخططات الجديدة.

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أمانة الطائف تفتح 11 شارعاً أغلقها مقاولون بمواد البناء
سبق

فتحت أمانة الطائف 11 شارعاً أغلقها مقاولون بمواد البناء في حي الوسام، مما تسبب في إرباك الحركة المرورية، وإتلاف الطبقة الأسفلتية للشوارع، وطبقت الإجراءات القانونية حيالهم.

وحذرت الأمانة المقاولين وملاك الأراضي والعقارات من إغلاق الشوارع النافذة بمواد البناء مثل البطحاء والخرسانة والحديد والأسمنت ومخلفات القطوع الصخرية والحفر، مشيرة إلى أن فرق العمل البلدية ستقوم بإيقاف العمل وتطبيق الغرامات الرادعة على المخالفين وملاك العقارات، بالإضافة إلى إلزامهم بتوفير حاويات لنقل المخلفات.

وأسهمت الجولات الرقابية على الأحياء السكنية الجديدة بالطائف في تصحيح مخالفات البناء وإلزام المقاولين والملاك بتطبيق الإجراءات اللازمة والتي تضمن سلامة الجميع.

وبيّنت الأمانة أن استغلال الشوارع في أعمال البناء يسهم في إتلاف طبقات الشوارع، حيث يتم إغراق الشوارع بالماء ومواد البناء في طور التجهيز، والتي تتسبب في انهيار التربة وإتلاف الأسفلت وتصدع الأرصفة.

وأكدت الأمانة أن فرق متابعة البناء والتعديات بالفروع البلدية مستمرة في تنفيذ الدوريات الرقابية لضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها في كل المواقع داخل المدينة والضواحي والمخططات الجديدة.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
03:09 PM

أمانة الطائف تفتح 11 شارعاً أغلقها مقاولون بمواد البناء

طبقت الإجراءات القانونية حيالهم وألزمتهم بنقل المخلفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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فتحت أمانة الطائف 11 شارعاً أغلقها مقاولون بمواد البناء في حي الوسام، مما تسبب في إرباك الحركة المرورية، وإتلاف الطبقة الأسفلتية للشوارع، وطبقت الإجراءات القانونية حيالهم.

وحذرت الأمانة المقاولين وملاك الأراضي والعقارات من إغلاق الشوارع النافذة بمواد البناء مثل البطحاء والخرسانة والحديد والأسمنت ومخلفات القطوع الصخرية والحفر، مشيرة إلى أن فرق العمل البلدية ستقوم بإيقاف العمل وتطبيق الغرامات الرادعة على المخالفين وملاك العقارات، بالإضافة إلى إلزامهم بتوفير حاويات لنقل المخلفات.

وأسهمت الجولات الرقابية على الأحياء السكنية الجديدة بالطائف في تصحيح مخالفات البناء وإلزام المقاولين والملاك بتطبيق الإجراءات اللازمة والتي تضمن سلامة الجميع.

وبيّنت الأمانة أن استغلال الشوارع في أعمال البناء يسهم في إتلاف طبقات الشوارع، حيث يتم إغراق الشوارع بالماء ومواد البناء في طور التجهيز، والتي تتسبب في انهيار التربة وإتلاف الأسفلت وتصدع الأرصفة.

وأكدت الأمانة أن فرق متابعة البناء والتعديات بالفروع البلدية مستمرة في تنفيذ الدوريات الرقابية لضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها في كل المواقع داخل المدينة والضواحي والمخططات الجديدة.

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