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قطر.. 830 إصابة جديدة بكورونا تدفع الإجمالي صوب الـ18 ألفًا

وزارة الصحة: أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 830 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 17.972 حالة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: تم تسجيل 830 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 146 حالة من المرض، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء في دولة قطر إلى 2070 حالة.

وتابعت: أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقًا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة من مناطق مختلفة؛ وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية.

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر.. 830 إصابة جديدة بكورونا تدفع الإجمالي صوب الـ18 ألفًا
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 830 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 17.972 حالة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: تم تسجيل 830 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 146 حالة من المرض، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء في دولة قطر إلى 2070 حالة.

وتابعت: أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقًا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة من مناطق مختلفة؛ وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
01:39 PM

قطر.. 830 إصابة جديدة بكورونا تدفع الإجمالي صوب الـ18 ألفًا

وزارة الصحة: أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 830 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 17.972 حالة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: تم تسجيل 830 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتعافي 146 حالة من المرض، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء في دولة قطر إلى 2070 حالة.

وتابعت: أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقًا، بالإضافة لتسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة من مناطق مختلفة؛ وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية.

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