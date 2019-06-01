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الطائف.. حملة مُكثفة على المقاهي تنتهي بإغلاق 13 مرفقاً

فرق الأمانة رصدت لديها مُخالفات للاشتراطات الصحية

شنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في البلديات الفرعية، حملة رقابية مُكثفة على المقاهي الشعبية التي تُقدم "الشيش والمعسل" بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبمساندة أمنية.
وتم ضبط العديد من المخالفات، كما تم إغلاق 13 مرفقاً مخالفاً، تمثلت مخالفاتها في الاشتراطات الصحية، وسوء النظافة، كذلك مُخالفة النشاط من حيث الترخيص، فيما كُشفَ عن تشغيل عمالة مخالفة من قِبل أصحاب تلك المقاهي.
وتنتشر العديد من المقاهي الشعبية الرديئة والمُخالفة من حيث الاشتراطات الواجب توافرها، كما أن غالبية عمالتها لا توجد لديهم بطاقات صحية، خصوصاً من يقومون بإعداد الشاي والعصيرات وغيرها داخل تلك المقاهي، كما أن بعضها يتجاوز النظام في وضعه الكراسي والجلسات وتقديم المعسلات على الطريق، مُسببّاً بذلك ارتباكاً مرورياً.

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الطائف.. حملة مُكثفة على المقاهي تنتهي بإغلاق 13 مرفقاً
سبق

شنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في البلديات الفرعية، حملة رقابية مُكثفة على المقاهي الشعبية التي تُقدم "الشيش والمعسل" بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبمساندة أمنية.
وتم ضبط العديد من المخالفات، كما تم إغلاق 13 مرفقاً مخالفاً، تمثلت مخالفاتها في الاشتراطات الصحية، وسوء النظافة، كذلك مُخالفة النشاط من حيث الترخيص، فيما كُشفَ عن تشغيل عمالة مخالفة من قِبل أصحاب تلك المقاهي.
وتنتشر العديد من المقاهي الشعبية الرديئة والمُخالفة من حيث الاشتراطات الواجب توافرها، كما أن غالبية عمالتها لا توجد لديهم بطاقات صحية، خصوصاً من يقومون بإعداد الشاي والعصيرات وغيرها داخل تلك المقاهي، كما أن بعضها يتجاوز النظام في وضعه الكراسي والجلسات وتقديم المعسلات على الطريق، مُسببّاً بذلك ارتباكاً مرورياً.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
08:00 PM

الطائف.. حملة مُكثفة على المقاهي تنتهي بإغلاق 13 مرفقاً

فرق الأمانة رصدت لديها مُخالفات للاشتراطات الصحية

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فهد العتيبي - الطائف
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7,794

شنت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في البلديات الفرعية، حملة رقابية مُكثفة على المقاهي الشعبية التي تُقدم "الشيش والمعسل" بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبمساندة أمنية.
وتم ضبط العديد من المخالفات، كما تم إغلاق 13 مرفقاً مخالفاً، تمثلت مخالفاتها في الاشتراطات الصحية، وسوء النظافة، كذلك مُخالفة النشاط من حيث الترخيص، فيما كُشفَ عن تشغيل عمالة مخالفة من قِبل أصحاب تلك المقاهي.
وتنتشر العديد من المقاهي الشعبية الرديئة والمُخالفة من حيث الاشتراطات الواجب توافرها، كما أن غالبية عمالتها لا توجد لديهم بطاقات صحية، خصوصاً من يقومون بإعداد الشاي والعصيرات وغيرها داخل تلك المقاهي، كما أن بعضها يتجاوز النظام في وضعه الكراسي والجلسات وتقديم المعسلات على الطريق، مُسببّاً بذلك ارتباكاً مرورياً.

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