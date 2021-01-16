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للمرة الأولى في تاريخه.. الجيش الأمريكي يعين واعظة مسلمة بين صفوفه

جرى منحها رتبة ملازم ثانٍ

عين الجيش الأمريكي وللمرة الأولى في تاريخه، مسلمة من أصل هندي هي صالحة جابين، في منصب واعظة دينية في سلاح الجو الأمريكي، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام أمريكية اليوم (الخميس).

وأوضحت وسائل الإعلام أن كبير واعظي الجيش الأمريكي في شيكاغو عين الفتاة رتبة ملازم ثان الشهر الماضي، وهو ما استحسنته الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية.

واعتبرت وسائل الإعلام أن التعيين يمثل انتصارًا كبيرًا للمرأة المسلمة في أمريكا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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للمرة الأولى في تاريخه.. الجيش الأمريكي يعين واعظة مسلمة بين صفوفه
سبق

عين الجيش الأمريكي وللمرة الأولى في تاريخه، مسلمة من أصل هندي هي صالحة جابين، في منصب واعظة دينية في سلاح الجو الأمريكي، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام أمريكية اليوم (الخميس).

وأوضحت وسائل الإعلام أن كبير واعظي الجيش الأمريكي في شيكاغو عين الفتاة رتبة ملازم ثان الشهر الماضي، وهو ما استحسنته الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية.

واعتبرت وسائل الإعلام أن التعيين يمثل انتصارًا كبيرًا للمرأة المسلمة في أمريكا.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
06:04 PM

للمرة الأولى في تاريخه.. الجيش الأمريكي يعين واعظة مسلمة بين صفوفه

جرى منحها رتبة ملازم ثانٍ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عين الجيش الأمريكي وللمرة الأولى في تاريخه، مسلمة من أصل هندي هي صالحة جابين، في منصب واعظة دينية في سلاح الجو الأمريكي، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام أمريكية اليوم (الخميس).

وأوضحت وسائل الإعلام أن كبير واعظي الجيش الأمريكي في شيكاغو عين الفتاة رتبة ملازم ثان الشهر الماضي، وهو ما استحسنته الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية.

واعتبرت وسائل الإعلام أن التعيين يمثل انتصارًا كبيرًا للمرأة المسلمة في أمريكا.

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