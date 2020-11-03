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"البلدية النسائية" بالطائف تغلق مشغلاً نسائياً عثر بداخله على كاميرات مراقبة

للحفاظ على خصوصية الزائرات وتطبيقاً للاشتراطات النظامية:

أغلقت البلدية النسائية بالطائف مشغلاً نسائياً ثبت وجود كاميرات مراقبة بداخله لزائراته الراغبات بتقديم الخدمات لهن، وذلك وفق ما نصت عليه الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخص النظامية من الجهات ذات العلاقة لمزاولة المهنة.

وتبين التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أنه من خلال الجولات اليومية للبلدية النسائية بالطائف على المنشآت التجارية، رصدت المراقبات وجود كاميرات مراقبة بداخل مشغل نسائي، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات النظامية بإعداد محضر لإثبات الواقعة وإغلاق المشغل النسائي بوضع ملصق على الباب الخارجي وإشعار العاملات بضرورة مراجعة مالك المنشأة لأمانة الطائف في أسرع وقت لفرض العقوبات المترتبة لمثل تلك المخالفات وفق ما نصت عليه اللوائح الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وعلمت "سبق" أن إجراء مراقبات البلدية النسائية بالطائف بالإغلاق الفوري للمشغل يعتبر حفاظاً لخصوصية الزائرات، وأنه لن يتم فتح المنشأة والسماح لها بمزاولة النشاط الإ بعد إزالة تلك الكاميرات من مواقعها الداخلية بالمشغل.

وتعمل البلدية النسائية على مدار 24 ساعة للتأكد من تقيد ملاك المحال التجارية بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والمتمثلة في الحصول على الرخص النظامية وسريان مفعولها، ورفع مستوى النظافة، وفرض الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس "كورونا".


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"البلدية النسائية" بالطائف تغلق مشغلاً نسائياً عثر بداخله على كاميرات مراقبة
سبق

أغلقت البلدية النسائية بالطائف مشغلاً نسائياً ثبت وجود كاميرات مراقبة بداخله لزائراته الراغبات بتقديم الخدمات لهن، وذلك وفق ما نصت عليه الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخص النظامية من الجهات ذات العلاقة لمزاولة المهنة.

وتبين التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أنه من خلال الجولات اليومية للبلدية النسائية بالطائف على المنشآت التجارية، رصدت المراقبات وجود كاميرات مراقبة بداخل مشغل نسائي، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات النظامية بإعداد محضر لإثبات الواقعة وإغلاق المشغل النسائي بوضع ملصق على الباب الخارجي وإشعار العاملات بضرورة مراجعة مالك المنشأة لأمانة الطائف في أسرع وقت لفرض العقوبات المترتبة لمثل تلك المخالفات وفق ما نصت عليه اللوائح الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وعلمت "سبق" أن إجراء مراقبات البلدية النسائية بالطائف بالإغلاق الفوري للمشغل يعتبر حفاظاً لخصوصية الزائرات، وأنه لن يتم فتح المنشأة والسماح لها بمزاولة النشاط الإ بعد إزالة تلك الكاميرات من مواقعها الداخلية بالمشغل.

وتعمل البلدية النسائية على مدار 24 ساعة للتأكد من تقيد ملاك المحال التجارية بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والمتمثلة في الحصول على الرخص النظامية وسريان مفعولها، ورفع مستوى النظافة، وفرض الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس "كورونا".


03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
11:52 PM

"البلدية النسائية" بالطائف تغلق مشغلاً نسائياً عثر بداخله على كاميرات مراقبة

للحفاظ على خصوصية الزائرات وتطبيقاً للاشتراطات النظامية:

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أغلقت البلدية النسائية بالطائف مشغلاً نسائياً ثبت وجود كاميرات مراقبة بداخله لزائراته الراغبات بتقديم الخدمات لهن، وذلك وفق ما نصت عليه الاشتراطات المطلوبة للحصول على الرخص النظامية من الجهات ذات العلاقة لمزاولة المهنة.

وتبين التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أنه من خلال الجولات اليومية للبلدية النسائية بالطائف على المنشآت التجارية، رصدت المراقبات وجود كاميرات مراقبة بداخل مشغل نسائي، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات النظامية بإعداد محضر لإثبات الواقعة وإغلاق المشغل النسائي بوضع ملصق على الباب الخارجي وإشعار العاملات بضرورة مراجعة مالك المنشأة لأمانة الطائف في أسرع وقت لفرض العقوبات المترتبة لمثل تلك المخالفات وفق ما نصت عليه اللوائح الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وعلمت "سبق" أن إجراء مراقبات البلدية النسائية بالطائف بالإغلاق الفوري للمشغل يعتبر حفاظاً لخصوصية الزائرات، وأنه لن يتم فتح المنشأة والسماح لها بمزاولة النشاط الإ بعد إزالة تلك الكاميرات من مواقعها الداخلية بالمشغل.

وتعمل البلدية النسائية على مدار 24 ساعة للتأكد من تقيد ملاك المحال التجارية بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والمتمثلة في الحصول على الرخص النظامية وسريان مفعولها، ورفع مستوى النظافة، وفرض الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس "كورونا".


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