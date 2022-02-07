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أمانة العاصمة المقدّسة تُغلق مستودعاً و3 عربات مخالفة للاشتراطات الصحية

خلال الجولات الرقابية الرامية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة مُستودعاً مُخالفاً لتخزين المواد الغذائية، و3 عربات طعام مخالفة، خلال الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية في نطاق البلديات الفرعية، للتأكّد من استيفاء الاشتراطات البلدية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وصادرت الأمانة، طناً من الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى 10 كجم من الأسماك مجهولة المصدر، وذلك بعد حملة نظَّمتها بلدية المسفلة الفرعية، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري، استهدفت خلالها سوق الخالدية العشوائي وحي الكدوة؛ للحفاظ على الصحة العامة.

وقامت الفِرق الرقابية، بتكثيف جولاتها على المنشآت الغذائية في نطاق بلدية العتيبية، رُصد خلالها عديد من المخالفات؛ أبرزها وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين وتدنٍ في مستوى النظافة العامة للمنشآت، إضافة إلى مخالفات التجهيزات داخل المنشأة وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، حيث تمّت مصادرة 219 كجم مواد غذائية فاسدة، وتطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات وإغلاق المنشآت التي تستوجب الإغلاق.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة العاصمة المقدّسة تُغلق مستودعاً و3 عربات مخالفة للاشتراطات الصحية
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة مُستودعاً مُخالفاً لتخزين المواد الغذائية، و3 عربات طعام مخالفة، خلال الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية في نطاق البلديات الفرعية، للتأكّد من استيفاء الاشتراطات البلدية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وصادرت الأمانة، طناً من الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى 10 كجم من الأسماك مجهولة المصدر، وذلك بعد حملة نظَّمتها بلدية المسفلة الفرعية، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري، استهدفت خلالها سوق الخالدية العشوائي وحي الكدوة؛ للحفاظ على الصحة العامة.

وقامت الفِرق الرقابية، بتكثيف جولاتها على المنشآت الغذائية في نطاق بلدية العتيبية، رُصد خلالها عديد من المخالفات؛ أبرزها وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين وتدنٍ في مستوى النظافة العامة للمنشآت، إضافة إلى مخالفات التجهيزات داخل المنشأة وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، حيث تمّت مصادرة 219 كجم مواد غذائية فاسدة، وتطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات وإغلاق المنشآت التي تستوجب الإغلاق.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
01:22 PM

أمانة العاصمة المقدّسة تُغلق مستودعاً و3 عربات مخالفة للاشتراطات الصحية

خلال الجولات الرقابية الرامية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة مُستودعاً مُخالفاً لتخزين المواد الغذائية، و3 عربات طعام مخالفة، خلال الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية في نطاق البلديات الفرعية، للتأكّد من استيفاء الاشتراطات البلدية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وصادرت الأمانة، طناً من الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى 10 كجم من الأسماك مجهولة المصدر، وذلك بعد حملة نظَّمتها بلدية المسفلة الفرعية، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري، استهدفت خلالها سوق الخالدية العشوائي وحي الكدوة؛ للحفاظ على الصحة العامة.

وقامت الفِرق الرقابية، بتكثيف جولاتها على المنشآت الغذائية في نطاق بلدية العتيبية، رُصد خلالها عديد من المخالفات؛ أبرزها وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين وتدنٍ في مستوى النظافة العامة للمنشآت، إضافة إلى مخالفات التجهيزات داخل المنشأة وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية، حيث تمّت مصادرة 219 كجم مواد غذائية فاسدة، وتطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات وإغلاق المنشآت التي تستوجب الإغلاق.

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