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عبدالعزيز بن سلمان: "أرامكو" ستتجاوز تريليونَي دولار

قال لـ "بلومبيرغ": الطرح العام الأولي كان يوم الفخر لي

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن شركة أرامكو السعودية ستتجاوز قيمتها على الأرجح تريليونَي دولار، وهي التي يستهدفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير "عبدالعزيز"، في مقابلة مع "بلومبيرغ"، عرضت مقتطفات من حواره: الطرح العام الأولي الناجح كان يوم الفخر في حياته المهنية حتى الآن، وأثبت الطرح أن عديداً من منتقدي الصفقة كانوا على خطأ.

وأضاف: ستكون "أرامكو" أعلى من تريليونَي دولار، ويمكنهم المراهنة على حدوث ذلك.

يُذكر أن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة حدّدت السعر النهائي لأسهمها بـ 32 ريالاً (8.53 دولار) وتقدر قيمة الشركة الأكثر ربحية في العالم بـ 1.7 تريليون دولار.. وحصدت الشركة أكثر من 119 مليار دولار في طرحها العام.

الأمير عبدالعزيز بن سلمان أرامكو

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبدالعزيز بن سلمان: "أرامكو" ستتجاوز تريليونَي دولار
سبق

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن شركة أرامكو السعودية ستتجاوز قيمتها على الأرجح تريليونَي دولار، وهي التي يستهدفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير "عبدالعزيز"، في مقابلة مع "بلومبيرغ"، عرضت مقتطفات من حواره: الطرح العام الأولي الناجح كان يوم الفخر في حياته المهنية حتى الآن، وأثبت الطرح أن عديداً من منتقدي الصفقة كانوا على خطأ.

وأضاف: ستكون "أرامكو" أعلى من تريليونَي دولار، ويمكنهم المراهنة على حدوث ذلك.

يُذكر أن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة حدّدت السعر النهائي لأسهمها بـ 32 ريالاً (8.53 دولار) وتقدر قيمة الشركة الأكثر ربحية في العالم بـ 1.7 تريليون دولار.. وحصدت الشركة أكثر من 119 مليار دولار في طرحها العام.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
01:14 PM

عبدالعزيز بن سلمان: "أرامكو" ستتجاوز تريليونَي دولار

قال لـ "بلومبيرغ": الطرح العام الأولي كان يوم الفخر لي

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محمد البقمي - الرياض
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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن شركة أرامكو السعودية ستتجاوز قيمتها على الأرجح تريليونَي دولار، وهي التي يستهدفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير "عبدالعزيز"، في مقابلة مع "بلومبيرغ"، عرضت مقتطفات من حواره: الطرح العام الأولي الناجح كان يوم الفخر في حياته المهنية حتى الآن، وأثبت الطرح أن عديداً من منتقدي الصفقة كانوا على خطأ.

وأضاف: ستكون "أرامكو" أعلى من تريليونَي دولار، ويمكنهم المراهنة على حدوث ذلك.

يُذكر أن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة حدّدت السعر النهائي لأسهمها بـ 32 ريالاً (8.53 دولار) وتقدر قيمة الشركة الأكثر ربحية في العالم بـ 1.7 تريليون دولار.. وحصدت الشركة أكثر من 119 مليار دولار في طرحها العام.

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