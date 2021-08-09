الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصدر 177 ترخيصاً خلال يوليو

موزّعة على كل مناطق المملكة.. والرياض تتصدر بواقع 57 ترخيصاً

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 177 ترخيصاً خلال يوليو، شملت جميع مناطق المملكة.

وأضافت الهيئة في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" أن التراخيص شملت كل المناطق بواقع رخصة واحدة لكل من: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والباحة، ونجران، وترخيصين لحائل، و5 لعسير، و6 لنجران والقصيم، و18 ترخيصاً للمدينة المنورة، و36 للمنطقة الشرقية، و39 لمكة، فيما هيمنت الرياض بـ57 ترخيصاً.