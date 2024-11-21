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"تويتر" يطلق ميزة إخفاء الردود على التغريدات

أشارت إلى أن الهدف إتاحة المزيد من إدارة المحادثات

أعلنت وسيلة التواصل الشهيرة "Twitter" عن إطلاقها ميزة جديدة تتمثل في إمكانية إخفاء التعليقات على تدوينة المغرد؛ مما يراها غير مناسبة أو مخالفة لموضوعه.

وقالت الشركة في موقعها: "أصبح خيار إخفاء الردود متاحًا للجميع في جميع أنحاء العالم، بعد تجربة ناجحة وجدنا أنها طريقة مفيدة لإدارة المحادثات وإخفاء الردود التي تكون خارج الموضوع".

تويتر إخفاء الردود

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تويتر" يطلق ميزة إخفاء الردود على التغريدات
سبق

أعلنت وسيلة التواصل الشهيرة "Twitter" عن إطلاقها ميزة جديدة تتمثل في إمكانية إخفاء التعليقات على تدوينة المغرد؛ مما يراها غير مناسبة أو مخالفة لموضوعه.

وقالت الشركة في موقعها: "أصبح خيار إخفاء الردود متاحًا للجميع في جميع أنحاء العالم، بعد تجربة ناجحة وجدنا أنها طريقة مفيدة لإدارة المحادثات وإخفاء الردود التي تكون خارج الموضوع".

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
09:47 PM

"تويتر" يطلق ميزة إخفاء الردود على التغريدات

أشارت إلى أن الهدف إتاحة المزيد من إدارة المحادثات

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
1,037

أعلنت وسيلة التواصل الشهيرة "Twitter" عن إطلاقها ميزة جديدة تتمثل في إمكانية إخفاء التعليقات على تدوينة المغرد؛ مما يراها غير مناسبة أو مخالفة لموضوعه.

وقالت الشركة في موقعها: "أصبح خيار إخفاء الردود متاحًا للجميع في جميع أنحاء العالم، بعد تجربة ناجحة وجدنا أنها طريقة مفيدة لإدارة المحادثات وإخفاء الردود التي تكون خارج الموضوع".

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