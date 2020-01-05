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فرار "غصن" المثير يدفع اليابان لهذا القرار.. مؤسف لا يوجد سجل!

اتهامات قابلها بالنفي ووصف القضاء بالفساد.. والثروة 120 مليون دولار

أمرت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري، اليوم الأحد، بتشديد إجراءات الهجرة؛ عَقِب فرار رئيس شركة نيسان للسيارات المعزول كارلوس غصن.

وقالت "موري"، في بيان: إن رحيل غصن "غير القانوني على ما يبدو"، أمر مؤسف للغاية، ووعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة؛ مضيفة أنه لا يوجد سجل لمغادرته؛ بحسب "رويترز".

ووفق وكالة "سبوتنيك"، أضافت الوزيرة أن تهرّب "غصن" من الكفالة، لا يمكن تبريره، وأن المحكمة قد ألغتها.

ووصل "غصن" إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الاثنين الماضي، بعد فراره من اليابان؛ حيث يواجه محاكمة بسبب سوء سلوك مالي مزعوم.

وأصبح "غصن" هاربًا دوليًّا بعدما كشف يوم الثلاثاء عن فراره إلى لبنان هربًا مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان؛ حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

وكان "غصن" الذي تُقدّر ثروته الصافية بنحو 120 مليون دولار، واحدًا من أكثر الشخصيات نفوذًا في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم حتى إلقاء القبض عليه في نوفمبر 2018، ولقد دأب على نفي ارتكاب أي مخالفات.

وأفرجت السلطات اليابانية عن "غصن" بكفالة قيمتها 9 ملايين دولار في أبريل الماضي؛ وذلك بموجب شروط صارمة تحظر عليه السفر إلى الخارج.

كالرلوس غصن ماساكوي موري

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرار "غصن" المثير يدفع اليابان لهذا القرار.. مؤسف لا يوجد سجل!
سبق

أمرت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري، اليوم الأحد، بتشديد إجراءات الهجرة؛ عَقِب فرار رئيس شركة نيسان للسيارات المعزول كارلوس غصن.

وقالت "موري"، في بيان: إن رحيل غصن "غير القانوني على ما يبدو"، أمر مؤسف للغاية، ووعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة؛ مضيفة أنه لا يوجد سجل لمغادرته؛ بحسب "رويترز".

ووفق وكالة "سبوتنيك"، أضافت الوزيرة أن تهرّب "غصن" من الكفالة، لا يمكن تبريره، وأن المحكمة قد ألغتها.

ووصل "غصن" إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الاثنين الماضي، بعد فراره من اليابان؛ حيث يواجه محاكمة بسبب سوء سلوك مالي مزعوم.

وأصبح "غصن" هاربًا دوليًّا بعدما كشف يوم الثلاثاء عن فراره إلى لبنان هربًا مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان؛ حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

وكان "غصن" الذي تُقدّر ثروته الصافية بنحو 120 مليون دولار، واحدًا من أكثر الشخصيات نفوذًا في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم حتى إلقاء القبض عليه في نوفمبر 2018، ولقد دأب على نفي ارتكاب أي مخالفات.

وأفرجت السلطات اليابانية عن "غصن" بكفالة قيمتها 9 ملايين دولار في أبريل الماضي؛ وذلك بموجب شروط صارمة تحظر عليه السفر إلى الخارج.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
09:34 AM

فرار "غصن" المثير يدفع اليابان لهذا القرار.. مؤسف لا يوجد سجل!

اتهامات قابلها بالنفي ووصف القضاء بالفساد.. والثروة 120 مليون دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمرت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري، اليوم الأحد، بتشديد إجراءات الهجرة؛ عَقِب فرار رئيس شركة نيسان للسيارات المعزول كارلوس غصن.

وقالت "موري"، في بيان: إن رحيل غصن "غير القانوني على ما يبدو"، أمر مؤسف للغاية، ووعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة؛ مضيفة أنه لا يوجد سجل لمغادرته؛ بحسب "رويترز".

ووفق وكالة "سبوتنيك"، أضافت الوزيرة أن تهرّب "غصن" من الكفالة، لا يمكن تبريره، وأن المحكمة قد ألغتها.

ووصل "غصن" إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الاثنين الماضي، بعد فراره من اليابان؛ حيث يواجه محاكمة بسبب سوء سلوك مالي مزعوم.

وأصبح "غصن" هاربًا دوليًّا بعدما كشف يوم الثلاثاء عن فراره إلى لبنان هربًا مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان؛ حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

وكان "غصن" الذي تُقدّر ثروته الصافية بنحو 120 مليون دولار، واحدًا من أكثر الشخصيات نفوذًا في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم حتى إلقاء القبض عليه في نوفمبر 2018، ولقد دأب على نفي ارتكاب أي مخالفات.

وأفرجت السلطات اليابانية عن "غصن" بكفالة قيمتها 9 ملايين دولار في أبريل الماضي؛ وذلك بموجب شروط صارمة تحظر عليه السفر إلى الخارج.

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