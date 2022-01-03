النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1746 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 341 خلال الـ24 ساعة الماضية

مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم ينجح في استئصال ورم دماغي كبير لأربعينية بأجهزة الملاحة العصبية المتطورة

كانت تُعاني ضعفاً كاملاً في الجزء الأيسر من الجسم وصداعاً متكرراً

تمكّن فريق متخصّص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، من استئصال ورمٍ كبيرٍ بدماغ مريضة في الأربعين من عمرها، كانت تُعاني ضعفاً كاملاً في الجزء الأيسر من الجسم، والشعور بنوبات من الآلام الشديدة بالرأس وصداع متكرّر، إضافة إلى الغثيان المستمر والاستفراغ والدخول في شبه غيبوبة.

وأوضح الدكتور هاني الجهني؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الحاصل على البورد الفرنسي ورئيس الفريق الطبي المعالج، أنه فور وصول المريضة بصحبة ذويها لطوارئ المستشفى، تمّ إخضاعها مباشرة لفحوصات سريرية ومخبرية وأشعة بالرنين المغناطيسي (M.R.I)، التي أبانت بدقة وجود ورمٍ كبيرٍ في منتصف الدماغ متسبّب في حدوث ضغطٍ شديدٍ على الجمجمة، وملتصقٍ بالشرايين الرئيسة بالمخ المسؤولة عن الأنوية العميقة، الأمر الذي أدّى إلى شعور المريضة بكل الأعراض السابق ذكرها.

وأوضح الجهني؛ أن الفريق الطبي المكوّن من جرّاحي المخ والأعصاب والعمود الفقري واستشاري التخدير قاموا بدراسة حالة المريضة جيداً، واتخذوا القرار باستئصال الورم، استناداً إلى خطة علاجية محكمة تقتضي سرعة إجراء عملية جراحية مجهرية لاستئصال الورم؛ للحيلولة دون حدوث مزيدٍ من المضاعفات التي قد يُدخلها -لا سمح الله- في غيبوبة تامة.

وقال إن العملية استغرقت 6 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام تقنيات الميكروسكوب الجراحي المتطور (Pentero Microscope)، وجهاز الملاحة العصبية والذي يتميز بدقته العالية والأمان أثناء إجراء الجراحة، وتمّ فيها تحرير الحبل الشوكي وإزالة الضغط بالفقرات.

وعن نتائج العملية، أكّد الدكتور هاني الجهني؛ أن الجراحة تكللت بالنجاح ولله الحمد، إذ حُولت المريضة للعناية المركزة لمراقبة مؤشراتها الحيوية والاطمئنان على وضعها الصحي على مدار الساعة، وأبانت النتائج وجود تحسُّن ملحوظ في الجزء الأيسر من الجسم بعد اليوم الأول من العملية. كما تم إرسال عيّنة من الورم للمختبر، وتبيّن أنه من النوع الحميد، ولله الحمد (Central Neuro Cytoma)، مشيراً إلى أن المريضة خرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة، ولله الحمد، وانتهت لديها الأعراض السابق ذكرها، بفضلٍ من الله.

وفي الختام، نصح الدكتور هاني الجهني؛ المرضى كافة الذين يشعرون بالأعراض المشابهة لحالة المريضة المذكورة، بسرعة التوجّه للمستشفيات المتخصّصة التي تمتلك الكوادر الطبية المؤهلة والتقنيات الحديثة، التي توفر أعلى نسب الأمان والسلامة للمرضى، خاصة في العمليات المعقدة والدقيقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم ينجح في استئصال ورم دماغي كبير لأربعينية بأجهزة الملاحة العصبية المتطورة
سبق

تمكّن فريق متخصّص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، من استئصال ورمٍ كبيرٍ بدماغ مريضة في الأربعين من عمرها، كانت تُعاني ضعفاً كاملاً في الجزء الأيسر من الجسم، والشعور بنوبات من الآلام الشديدة بالرأس وصداع متكرّر، إضافة إلى الغثيان المستمر والاستفراغ والدخول في شبه غيبوبة.

وأوضح الدكتور هاني الجهني؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الحاصل على البورد الفرنسي ورئيس الفريق الطبي المعالج، أنه فور وصول المريضة بصحبة ذويها لطوارئ المستشفى، تمّ إخضاعها مباشرة لفحوصات سريرية ومخبرية وأشعة بالرنين المغناطيسي (M.R.I)، التي أبانت بدقة وجود ورمٍ كبيرٍ في منتصف الدماغ متسبّب في حدوث ضغطٍ شديدٍ على الجمجمة، وملتصقٍ بالشرايين الرئيسة بالمخ المسؤولة عن الأنوية العميقة، الأمر الذي أدّى إلى شعور المريضة بكل الأعراض السابق ذكرها.

وأوضح الجهني؛ أن الفريق الطبي المكوّن من جرّاحي المخ والأعصاب والعمود الفقري واستشاري التخدير قاموا بدراسة حالة المريضة جيداً، واتخذوا القرار باستئصال الورم، استناداً إلى خطة علاجية محكمة تقتضي سرعة إجراء عملية جراحية مجهرية لاستئصال الورم؛ للحيلولة دون حدوث مزيدٍ من المضاعفات التي قد يُدخلها -لا سمح الله- في غيبوبة تامة.

وقال إن العملية استغرقت 6 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام تقنيات الميكروسكوب الجراحي المتطور (Pentero Microscope)، وجهاز الملاحة العصبية والذي يتميز بدقته العالية والأمان أثناء إجراء الجراحة، وتمّ فيها تحرير الحبل الشوكي وإزالة الضغط بالفقرات.

وعن نتائج العملية، أكّد الدكتور هاني الجهني؛ أن الجراحة تكللت بالنجاح ولله الحمد، إذ حُولت المريضة للعناية المركزة لمراقبة مؤشراتها الحيوية والاطمئنان على وضعها الصحي على مدار الساعة، وأبانت النتائج وجود تحسُّن ملحوظ في الجزء الأيسر من الجسم بعد اليوم الأول من العملية. كما تم إرسال عيّنة من الورم للمختبر، وتبيّن أنه من النوع الحميد، ولله الحمد (Central Neuro Cytoma)، مشيراً إلى أن المريضة خرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة، ولله الحمد، وانتهت لديها الأعراض السابق ذكرها، بفضلٍ من الله.

وفي الختام، نصح الدكتور هاني الجهني؛ المرضى كافة الذين يشعرون بالأعراض المشابهة لحالة المريضة المذكورة، بسرعة التوجّه للمستشفيات المتخصّصة التي تمتلك الكوادر الطبية المؤهلة والتقنيات الحديثة، التي توفر أعلى نسب الأمان والسلامة للمرضى، خاصة في العمليات المعقدة والدقيقة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
09:58 AM

مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم ينجح في استئصال ورم دماغي كبير لأربعينية بأجهزة الملاحة العصبية المتطورة

كانت تُعاني ضعفاً كاملاً في الجزء الأيسر من الجسم وصداعاً متكرراً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
1
939

تمكّن فريق متخصّص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، من استئصال ورمٍ كبيرٍ بدماغ مريضة في الأربعين من عمرها، كانت تُعاني ضعفاً كاملاً في الجزء الأيسر من الجسم، والشعور بنوبات من الآلام الشديدة بالرأس وصداع متكرّر، إضافة إلى الغثيان المستمر والاستفراغ والدخول في شبه غيبوبة.

وأوضح الدكتور هاني الجهني؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الحاصل على البورد الفرنسي ورئيس الفريق الطبي المعالج، أنه فور وصول المريضة بصحبة ذويها لطوارئ المستشفى، تمّ إخضاعها مباشرة لفحوصات سريرية ومخبرية وأشعة بالرنين المغناطيسي (M.R.I)، التي أبانت بدقة وجود ورمٍ كبيرٍ في منتصف الدماغ متسبّب في حدوث ضغطٍ شديدٍ على الجمجمة، وملتصقٍ بالشرايين الرئيسة بالمخ المسؤولة عن الأنوية العميقة، الأمر الذي أدّى إلى شعور المريضة بكل الأعراض السابق ذكرها.

وأوضح الجهني؛ أن الفريق الطبي المكوّن من جرّاحي المخ والأعصاب والعمود الفقري واستشاري التخدير قاموا بدراسة حالة المريضة جيداً، واتخذوا القرار باستئصال الورم، استناداً إلى خطة علاجية محكمة تقتضي سرعة إجراء عملية جراحية مجهرية لاستئصال الورم؛ للحيلولة دون حدوث مزيدٍ من المضاعفات التي قد يُدخلها -لا سمح الله- في غيبوبة تامة.

وقال إن العملية استغرقت 6 ساعات متواصلة تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام تقنيات الميكروسكوب الجراحي المتطور (Pentero Microscope)، وجهاز الملاحة العصبية والذي يتميز بدقته العالية والأمان أثناء إجراء الجراحة، وتمّ فيها تحرير الحبل الشوكي وإزالة الضغط بالفقرات.

وعن نتائج العملية، أكّد الدكتور هاني الجهني؛ أن الجراحة تكللت بالنجاح ولله الحمد، إذ حُولت المريضة للعناية المركزة لمراقبة مؤشراتها الحيوية والاطمئنان على وضعها الصحي على مدار الساعة، وأبانت النتائج وجود تحسُّن ملحوظ في الجزء الأيسر من الجسم بعد اليوم الأول من العملية. كما تم إرسال عيّنة من الورم للمختبر، وتبيّن أنه من النوع الحميد، ولله الحمد (Central Neuro Cytoma)، مشيراً إلى أن المريضة خرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة، ولله الحمد، وانتهت لديها الأعراض السابق ذكرها، بفضلٍ من الله.

وفي الختام، نصح الدكتور هاني الجهني؛ المرضى كافة الذين يشعرون بالأعراض المشابهة لحالة المريضة المذكورة، بسرعة التوجّه للمستشفيات المتخصّصة التي تمتلك الكوادر الطبية المؤهلة والتقنيات الحديثة، التي توفر أعلى نسب الأمان والسلامة للمرضى، خاصة في العمليات المعقدة والدقيقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,149
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,179
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,570

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة