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الملك يوجّه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج

الملك يوجه بعقد جلسات مجلس الشورى واجتماعات لجانه عن بعد

ابتداءً من غد الاثنين.. يناقش هذه التقارير

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله – بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بعد.
ويأتي التوجيه الكريم في سياق حرصه - يحفظه الله - على استمرار مجلس الشورى في أداء أعماله المناطة به خدمة للوطن والمواطن.
ويستهل المجلس ابتداءً من يوم غد الاثنين الموافق 1441/8/13هـ عقد أولى جلساته عبر - الشبكة الافتراضية- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ والتي يناقش خلالها عدد من البنود المدرجة على جدول اعماله حيث يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439/1440هـ , في جلسة سابقة .
ويناقش المجلس خلال هـذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة ، وتعديل نظام الرهن التجاري , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته .
بعد ذلك ينتقل المجلس إلى مناقشة تـقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1439/1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته .
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439/1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد دراسته .
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية , وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

فيروس كورونا الجديد مجلس الشورى خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملك يوجه بعقد جلسات مجلس الشورى واجتماعات لجانه عن بعد
سبق

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله – بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بعد.
ويأتي التوجيه الكريم في سياق حرصه - يحفظه الله - على استمرار مجلس الشورى في أداء أعماله المناطة به خدمة للوطن والمواطن.
ويستهل المجلس ابتداءً من يوم غد الاثنين الموافق 1441/8/13هـ عقد أولى جلساته عبر - الشبكة الافتراضية- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ والتي يناقش خلالها عدد من البنود المدرجة على جدول اعماله حيث يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439/1440هـ , في جلسة سابقة .
ويناقش المجلس خلال هـذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة ، وتعديل نظام الرهن التجاري , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته .
بعد ذلك ينتقل المجلس إلى مناقشة تـقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1439/1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته .
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439/1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد دراسته .
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية , وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
06:25 PM
اخر تعديل
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
06:56 PM

الملك يوجه بعقد جلسات مجلس الشورى واجتماعات لجانه عن بعد

ابتداءً من غد الاثنين.. يناقش هذه التقارير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
13,198

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله – بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عن بعد.
ويأتي التوجيه الكريم في سياق حرصه - يحفظه الله - على استمرار مجلس الشورى في أداء أعماله المناطة به خدمة للوطن والمواطن.
ويستهل المجلس ابتداءً من يوم غد الاثنين الموافق 1441/8/13هـ عقد أولى جلساته عبر - الشبكة الافتراضية- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ والتي يناقش خلالها عدد من البنود المدرجة على جدول اعماله حيث يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439/1440هـ , في جلسة سابقة .
ويناقش المجلس خلال هـذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الحقوق بالأموال المنقولة ، وتعديل نظام الرهن التجاري , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته .
بعد ذلك ينتقل المجلس إلى مناقشة تـقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1439/1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته .
كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439/1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد دراسته .
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية , وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

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