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"الربيعة" لمديري المراكز الصحية: يهمنا أن تكون الخدمة راقية.. ونسعى لرضا المواطنين

كرّم المديرين المتميزين في "دورة التأهيل والتطوير"

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تعد أحد محاور التطوير الكبيرة في عمل وزارة الصحة المقبل، مشددًا على أنها تعد وسيلة لإحداث نقلة في تقديم الخدمات بطريقة أقرب للمواطن وبطريقة مرنة وسهلة، وقال: "يهمنا أن تكون الخدمة راقية، ونسعى لرضا المواطنين".

جاء ذلك خلال تكريم الوزير الربيعة اليوم لعددٍ من مديري المراكز الصحية بالمناطق المتفوقين في دورة "إعداد وتأهيل مديري المراكز الصحية"، المقامة في معهد الإدارة العامة.

حضر التكريم نائب وزير الصحة حمد الضويلع، والدكتور عبدالله المقرن مدير قطاع الإدارة الصحية في معهد الإدارة العامة، والدكتور هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، والدكتور هشام الخشان الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة.

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"الربيعة" لمديري المراكز الصحية: يهمنا أن تكون الخدمة راقية.. ونسعى لرضا المواطنين
سبق

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تعد أحد محاور التطوير الكبيرة في عمل وزارة الصحة المقبل، مشددًا على أنها تعد وسيلة لإحداث نقلة في تقديم الخدمات بطريقة أقرب للمواطن وبطريقة مرنة وسهلة، وقال: "يهمنا أن تكون الخدمة راقية، ونسعى لرضا المواطنين".

جاء ذلك خلال تكريم الوزير الربيعة اليوم لعددٍ من مديري المراكز الصحية بالمناطق المتفوقين في دورة "إعداد وتأهيل مديري المراكز الصحية"، المقامة في معهد الإدارة العامة.

حضر التكريم نائب وزير الصحة حمد الضويلع، والدكتور عبدالله المقرن مدير قطاع الإدارة الصحية في معهد الإدارة العامة، والدكتور هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، والدكتور هشام الخشان الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
11:17 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:09 AM

"الربيعة" لمديري المراكز الصحية: يهمنا أن تكون الخدمة راقية.. ونسعى لرضا المواطنين

كرّم المديرين المتميزين في "دورة التأهيل والتطوير"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,014

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن مراكز الرعاية الصحية الأولية تعد أحد محاور التطوير الكبيرة في عمل وزارة الصحة المقبل، مشددًا على أنها تعد وسيلة لإحداث نقلة في تقديم الخدمات بطريقة أقرب للمواطن وبطريقة مرنة وسهلة، وقال: "يهمنا أن تكون الخدمة راقية، ونسعى لرضا المواطنين".

جاء ذلك خلال تكريم الوزير الربيعة اليوم لعددٍ من مديري المراكز الصحية بالمناطق المتفوقين في دورة "إعداد وتأهيل مديري المراكز الصحية"، المقامة في معهد الإدارة العامة.

حضر التكريم نائب وزير الصحة حمد الضويلع، والدكتور عبدالله المقرن مدير قطاع الإدارة الصحية في معهد الإدارة العامة، والدكتور هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، والدكتور هشام الخشان الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة.

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