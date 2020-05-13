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"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

زامبيا تسجل أكبر عدد من الإصابات منذ ظهور "كورونا" في البلاد

سجلت زامبيا اليوم 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أكبر عدد من الإصابات منذ ظهور الوباء في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة في زامبيا، بأن عدد الإصابات بلغ حتى اليوم 441 حالة إصابة مؤكدة من بينها 7 وفيات.

وكانت زامبيا قد أغلقت حدودها مع جارتها تنزانيا بشكل مؤقت؛ لتعزيز إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، مؤجلة بذلك صادراتها الرئيسية من النحاس عبر دار السلام.

فيروس كورونا الجديد

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زامبيا تسجل أكبر عدد من الإصابات منذ ظهور "كورونا" في البلاد
سبق

سجلت زامبيا اليوم 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أكبر عدد من الإصابات منذ ظهور الوباء في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة في زامبيا، بأن عدد الإصابات بلغ حتى اليوم 441 حالة إصابة مؤكدة من بينها 7 وفيات.

وكانت زامبيا قد أغلقت حدودها مع جارتها تنزانيا بشكل مؤقت؛ لتعزيز إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، مؤجلة بذلك صادراتها الرئيسية من النحاس عبر دار السلام.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
05:01 PM

زامبيا تسجل أكبر عدد من الإصابات منذ ظهور "كورونا" في البلاد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت زامبيا اليوم 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أكبر عدد من الإصابات منذ ظهور الوباء في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة في زامبيا، بأن عدد الإصابات بلغ حتى اليوم 441 حالة إصابة مؤكدة من بينها 7 وفيات.

وكانت زامبيا قد أغلقت حدودها مع جارتها تنزانيا بشكل مؤقت؛ لتعزيز إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، مؤجلة بذلك صادراتها الرئيسية من النحاس عبر دار السلام.

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