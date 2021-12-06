البداية سعودية.. صعود النفط يدفع معظم أسواق الأسهم الخليجية للارتفاع

بعد أن رفعت المملكة أسعار تصدير النفط الخام لآسيا والولايات المتحدة

دفع ارتفاع أسعار النفط معظم أسواق الأسهم في الخليج إلى الصعود في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، مواصلة مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة.



وارتفعت أسعار النفط التي تعد محركا رئيسيا لأسواق المال في الخليج أكثر من دولار للبرميل بعد أن رفعت السعودية أكبر المصدرين أسعار تصدير نفطها الخام لآسيا والولايات المتحدة، وبعد أن بدا أن المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة الرامية لإحياء الاتفاق النووي بلغت طريقاً مسدوداً وفق رويترز.



وصعد مؤشر السوق السعودية 0.8٪ بفضل ارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.9٪ وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.2٪.، فيما انخفضت أسهم الاتصالات السعودية أكثر من 3٪.



وفي أبوظبي ارتفع مؤشر السوق 0.7٪ وصعد سهم مجموعة الإمارات للاتصالات 3٪ ليواصل مسيرته لتحقيق تاسع زيادة في آخر 10 جلسات تداول.



وفي نوفمبر الماضي وقعت شركة الاتصالات اتفاقاً للاستحواذ على شركة "إل غروسر" لتلبية طلبات البقالة عبر الإنترنت.



وزاد مؤشر دبي الرئيسي 1.5٪ بفضل ارتفاع سهم إعمار العقارية القيادي 1.9٪ وسهم بنك دبي الإسلامي 1.6٪.



وزاد مؤشر سوق الدوحة 0.1٪ في اتجاه قاده ارتفاع سهم مسيعيد للبتروكيماويات 1.6٪.