قلّد مدير مديرية السجون بمنطقة نجران العميد الدكتور شايع بن سعد القحطاني، أمس، مدير الإصلاح والتأهيل بسجن المنطقة عصام بن محمد السرحاني رتبة "رائد" بعد صدور قرار ترقيته.
"السرحاني" إلى رتبة "رائد" بـ"سجون نجران"
قلّد مدير مديرية السجون بمنطقة نجران العميد الدكتور شايع بن سعد القحطاني، أمس، مدير الإصلاح والتأهيل بسجن المنطقة عصام بن محمد السرحاني رتبة "رائد" بعد صدور قرار ترقيته.
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"السرحاني" إلى رتبة "رائد" بـ"سجون نجران"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-19
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
11:38 AM
"السرحاني" إلى رتبة "رائد" بـ"سجون نجران"
قلّد مدير مديرية السجون بمنطقة نجران العميد الدكتور شايع بن سعد القحطاني، أمس، مدير الإصلاح والتأهيل بسجن المنطقة عصام بن محمد السرحاني رتبة "رائد" بعد صدور قرار ترقيته.
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