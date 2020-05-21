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الإفتاء المصرية: استطلاع هلال شهر شوال غدًا الجمعة

عقب صلاة المغرب

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن استطلاع هلال شهر شوال للعام 1441 هجري، غدًا الجمعة، عقب صلاة المغرب لإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.
وطبقاً للحسابات الفلكية فعدة شهر رمضان تكون 30 يومًا هذا العام، وكان أول أيامه الجمعة 24 أبريل، وآخر أيامه سيكون السبت 23 مايو، ويكون آخر أيامه أطولها من حيث عدد ساعات الصيام.

ويولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران عصر يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 هجري الموافق 22 مايو وهو يوم الرؤية.

دار الإفتاء المصرية عيد الفطر المبارك

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الإفتاء المصرية: استطلاع هلال شهر شوال غدًا الجمعة
سبق

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن استطلاع هلال شهر شوال للعام 1441 هجري، غدًا الجمعة، عقب صلاة المغرب لإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.
وطبقاً للحسابات الفلكية فعدة شهر رمضان تكون 30 يومًا هذا العام، وكان أول أيامه الجمعة 24 أبريل، وآخر أيامه سيكون السبت 23 مايو، ويكون آخر أيامه أطولها من حيث عدد ساعات الصيام.

ويولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران عصر يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 هجري الموافق 22 مايو وهو يوم الرؤية.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
02:49 PM

الإفتاء المصرية: استطلاع هلال شهر شوال غدًا الجمعة

عقب صلاة المغرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,447

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن استطلاع هلال شهر شوال للعام 1441 هجري، غدًا الجمعة، عقب صلاة المغرب لإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.
وطبقاً للحسابات الفلكية فعدة شهر رمضان تكون 30 يومًا هذا العام، وكان أول أيامه الجمعة 24 أبريل، وآخر أيامه سيكون السبت 23 مايو، ويكون آخر أيامه أطولها من حيث عدد ساعات الصيام.

ويولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران عصر يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 هجري الموافق 22 مايو وهو يوم الرؤية.

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