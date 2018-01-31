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إغلاق مهرجان محافظة بارق الشتوي وإنهاء فعالياته كافة

بعد ازدياد أعداد الإصابات بكورونا في السعودية

صدر توجيه محافظ بارق مفرح زايد البناوي رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية بإغلاق مهرجان بارق الشتوي، وإيقاف فعالياته كافة، بدءًا من اليوم الأحد.

وأوضح "البناوي" أن هذا الإغلاق يأتي تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها؛ وذلك بعد أن لوحظ تزايد في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدَّد على الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن من الجهات المعنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق مهرجان محافظة بارق الشتوي وإنهاء فعالياته كافة
سبق

صدر توجيه محافظ بارق مفرح زايد البناوي رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية بإغلاق مهرجان بارق الشتوي، وإيقاف فعالياته كافة، بدءًا من اليوم الأحد.

وأوضح "البناوي" أن هذا الإغلاق يأتي تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها؛ وذلك بعد أن لوحظ تزايد في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدَّد على الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن من الجهات المعنية.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
09:07 PM

إغلاق مهرجان محافظة بارق الشتوي وإنهاء فعالياته كافة

بعد ازدياد أعداد الإصابات بكورونا في السعودية

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عبدالعزيز الشهري - بارق
0
3,558

صدر توجيه محافظ بارق مفرح زايد البناوي رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية بإغلاق مهرجان بارق الشتوي، وإيقاف فعالياته كافة، بدءًا من اليوم الأحد.

وأوضح "البناوي" أن هذا الإغلاق يأتي تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها؛ وذلك بعد أن لوحظ تزايد في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدَّد على الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن من الجهات المعنية.

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