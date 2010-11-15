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تقديرًا لتضحيته.. برقية شكر رسمية للمعلم "البحيري" المتبرع بكليته لأخته

نائب وزير التعليم "آل فهيد": عمل نبيل يُضرب به المثل في الإيثار والوفاء

تَلقى عبدالله صالح البحيري، المعلم بمدرسة الإمام مسلم بمكتب تعليم العرضية الشمالية، برقية شكر من نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد؛ وذلك تقديرًا منه لما قام به المعلم من عمل يُحتذى؛ حيث تبرع بإحدى كليتيه لأخته وهي زميلته بالمهنة المعلمة عالية بنت صالح البحيري.

وأكد "آل فهيد"، أن هذا عمل نبيل يُضرب به المثل في الإيثار والتضحية، وأن هذا العمل غير مستغرب على أبناء الوطن؛ سائلًا الله له ولأخته الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدمه في موازين حسناته؛ مقدمًا له خالص التحايا والتقدير.

من جانبه، قدّم مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، الشكر لنائب وزير التعليم على هذه اللفتة الإنسانية التي كان لها وقعها وأثرها الإيجابي على المعلم وأسرته.

هذا وقد نشرت "سبق" في وقت سابق -وتحديدًا مساء الخميس- عن هذه القصة بعنوان: "معلم يتبرع لشقيقته بكليته لينهي معاناة 11 عامًا من الألم ويهبها حياة جديدة".

وقدّم المعلم عبدالله البحيري هدية ثمينة من جسده ليكون سببًا في حياة جديدة خالية من الألم لأخته؛ حيث وهبها كليته في عملية تَكللت بالنجاح، بعد أن عكر الألم صفو حياة أخته المعلمة ورافقها 11 عامًا في كل تفاصيل حياتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقديرًا لتضحيته.. برقية شكر رسمية للمعلم "البحيري" المتبرع بكليته لأخته
سبق

تَلقى عبدالله صالح البحيري، المعلم بمدرسة الإمام مسلم بمكتب تعليم العرضية الشمالية، برقية شكر من نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد؛ وذلك تقديرًا منه لما قام به المعلم من عمل يُحتذى؛ حيث تبرع بإحدى كليتيه لأخته وهي زميلته بالمهنة المعلمة عالية بنت صالح البحيري.

وأكد "آل فهيد"، أن هذا عمل نبيل يُضرب به المثل في الإيثار والتضحية، وأن هذا العمل غير مستغرب على أبناء الوطن؛ سائلًا الله له ولأخته الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدمه في موازين حسناته؛ مقدمًا له خالص التحايا والتقدير.

من جانبه، قدّم مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، الشكر لنائب وزير التعليم على هذه اللفتة الإنسانية التي كان لها وقعها وأثرها الإيجابي على المعلم وأسرته.

هذا وقد نشرت "سبق" في وقت سابق -وتحديدًا مساء الخميس- عن هذه القصة بعنوان: "معلم يتبرع لشقيقته بكليته لينهي معاناة 11 عامًا من الألم ويهبها حياة جديدة".

وقدّم المعلم عبدالله البحيري هدية ثمينة من جسده ليكون سببًا في حياة جديدة خالية من الألم لأخته؛ حيث وهبها كليته في عملية تَكللت بالنجاح، بعد أن عكر الألم صفو حياة أخته المعلمة ورافقها 11 عامًا في كل تفاصيل حياتها.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
01:50 PM

تقديرًا لتضحيته.. برقية شكر رسمية للمعلم "البحيري" المتبرع بكليته لأخته

نائب وزير التعليم "آل فهيد": عمل نبيل يُضرب به المثل في الإيثار والوفاء

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علي السحاري - القنفذة
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تَلقى عبدالله صالح البحيري، المعلم بمدرسة الإمام مسلم بمكتب تعليم العرضية الشمالية، برقية شكر من نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد آل فهيد؛ وذلك تقديرًا منه لما قام به المعلم من عمل يُحتذى؛ حيث تبرع بإحدى كليتيه لأخته وهي زميلته بالمهنة المعلمة عالية بنت صالح البحيري.

وأكد "آل فهيد"، أن هذا عمل نبيل يُضرب به المثل في الإيثار والتضحية، وأن هذا العمل غير مستغرب على أبناء الوطن؛ سائلًا الله له ولأخته الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدمه في موازين حسناته؛ مقدمًا له خالص التحايا والتقدير.

من جانبه، قدّم مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي، الشكر لنائب وزير التعليم على هذه اللفتة الإنسانية التي كان لها وقعها وأثرها الإيجابي على المعلم وأسرته.

هذا وقد نشرت "سبق" في وقت سابق -وتحديدًا مساء الخميس- عن هذه القصة بعنوان: "معلم يتبرع لشقيقته بكليته لينهي معاناة 11 عامًا من الألم ويهبها حياة جديدة".

وقدّم المعلم عبدالله البحيري هدية ثمينة من جسده ليكون سببًا في حياة جديدة خالية من الألم لأخته؛ حيث وهبها كليته في عملية تَكللت بالنجاح، بعد أن عكر الألم صفو حياة أخته المعلمة ورافقها 11 عامًا في كل تفاصيل حياتها.

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