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عفيف .. تدخل جراحي عاجل يُنقذ قدم طفلة سقطت من درّاجة نارية

تعرّضت لإصابة بالغة إثر الحادثة .. قطع بأوتار أصابع القدم اليمنى

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى عفيف العام, من إنقاذ طفلة إثر تعرُّضها لإصابة بالغة في القدم بعد سقوطها من درّاجة نارية، حيث كانت تعاني إصابة مضاعفة بالقدم اليمنى نتيجة تعرُّضها لسقوط من درّاجة نارية؛ ما تسبّب لها في قطع للأوتار الباسطة لجميع أصابع القدم اليمنى، إضافة إلى كسور مضاعفة بالأصابع والمفاصل ما بين أمشاط القدم والأصابع مع ضعف التروية الدموية بالإصبع الأكبر بسبب إصابة الأوعية الدموية الأنسية.

وقام الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية طارئه ودقيقة تمّ خلالها عمل تنظير للجرح وتثبيت للكسر وتمّ توصيل جميع الأوتار والمفاصل وخياطة الجرح تحت المخدر العام، واستقرت حالة الطفلة - ولله الحمد - وهي تتمتع بصحة جيدة.

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عفيف .. تدخل جراحي عاجل يُنقذ قدم طفلة سقطت من درّاجة نارية
سبق

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى عفيف العام, من إنقاذ طفلة إثر تعرُّضها لإصابة بالغة في القدم بعد سقوطها من درّاجة نارية، حيث كانت تعاني إصابة مضاعفة بالقدم اليمنى نتيجة تعرُّضها لسقوط من درّاجة نارية؛ ما تسبّب لها في قطع للأوتار الباسطة لجميع أصابع القدم اليمنى، إضافة إلى كسور مضاعفة بالأصابع والمفاصل ما بين أمشاط القدم والأصابع مع ضعف التروية الدموية بالإصبع الأكبر بسبب إصابة الأوعية الدموية الأنسية.

وقام الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية طارئه ودقيقة تمّ خلالها عمل تنظير للجرح وتثبيت للكسر وتمّ توصيل جميع الأوتار والمفاصل وخياطة الجرح تحت المخدر العام، واستقرت حالة الطفلة - ولله الحمد - وهي تتمتع بصحة جيدة.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
12:02 PM

عفيف .. تدخل جراحي عاجل يُنقذ قدم طفلة سقطت من درّاجة نارية

تعرّضت لإصابة بالغة إثر الحادثة .. قطع بأوتار أصابع القدم اليمنى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عفيف
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تمكّن الفريق الطبي بمستشفى عفيف العام, من إنقاذ طفلة إثر تعرُّضها لإصابة بالغة في القدم بعد سقوطها من درّاجة نارية، حيث كانت تعاني إصابة مضاعفة بالقدم اليمنى نتيجة تعرُّضها لسقوط من درّاجة نارية؛ ما تسبّب لها في قطع للأوتار الباسطة لجميع أصابع القدم اليمنى، إضافة إلى كسور مضاعفة بالأصابع والمفاصل ما بين أمشاط القدم والأصابع مع ضعف التروية الدموية بالإصبع الأكبر بسبب إصابة الأوعية الدموية الأنسية.

وقام الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية طارئه ودقيقة تمّ خلالها عمل تنظير للجرح وتثبيت للكسر وتمّ توصيل جميع الأوتار والمفاصل وخياطة الجرح تحت المخدر العام، واستقرت حالة الطفلة - ولله الحمد - وهي تتمتع بصحة جيدة.

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