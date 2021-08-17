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فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة

بينهم 3 مقيمين انتحلوا صفة أمنية بجدة.. ومواطن ارتكب جريمة تحرُّش وسرقة بعسير

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، جاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على ثلاثة مقيمين، اثنين من الجنسية التشادية، وآخر من الجنسية الباكستانية، في جدة؛ انتحلوا صفة رجال الأمن، ودخلوا منزل أحد المقيمين، وسرقوا مبلغًا ماليًّا ومتعلقات شخصية.

وتضمن مقطع الفيديو القبض على (6) مواطنين في الرياض؛ تعرَّضوا لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد الأحياء، وقام أحدهم بصدم مركبتها بمركبة لا تحمل لوحات، وهرب من موقع الحادثة.

وكشف الفيديو عملية القبض على (3) مواطنين، و(4) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية التشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة؛ ارتكبوا (20) جريمة، تمثلت في السطو على المنازل، وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية ومقتنيات. وقُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (530.000) ريال.

وأشار كذلك إلى القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية في الرياض؛ ارتكبا عددًا من الجرائم، تمثلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج السعودية عبر طرق متعددة؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهما المالية. وضُبط بحوزتهما على مبلغ (91.000) ريال.

ولفت الفيديو إلى القبض على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية في الرياض؛ ارتكبوا جرائم عدة، تمثلت في سلب ما بحوزة العمالة من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية. وبلغت قيمة المسروقات (73.000) ريال.

وكذلك القبض على (4) مقيمين من جنسيات عربية عدة في الرياض؛ قاموا بجمع مبالغ مالية من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج السعودية عبر طرق متعددة؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية. وضُبط بحوزتهم مبلغ (349.747) ريال.

وتضمن الفيديو عملية القبض على مواطن في عسير؛ ارتكب جريمة تحرُّش، وقام بسرقة مركبة تحت تهديد السلاح الأبيض، والتسبب في صدم مركبة أخرى.

وفي الطائف تم القبض على (8) مقيمين من الجنسية النيجيرية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية؛ ارتكبوا (37) جريمة، تمثلت في سرقة الكيابل من مبانٍ تحت الإنشاء، وبيعها في محل سكراب، يعمل فيه المقيم البنجلاديشي. وقُدرت المسروقات بمبلغ (300.000) ريال.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة
سبق

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، جاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على ثلاثة مقيمين، اثنين من الجنسية التشادية، وآخر من الجنسية الباكستانية، في جدة؛ انتحلوا صفة رجال الأمن، ودخلوا منزل أحد المقيمين، وسرقوا مبلغًا ماليًّا ومتعلقات شخصية.

وتضمن مقطع الفيديو القبض على (6) مواطنين في الرياض؛ تعرَّضوا لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد الأحياء، وقام أحدهم بصدم مركبتها بمركبة لا تحمل لوحات، وهرب من موقع الحادثة.

وكشف الفيديو عملية القبض على (3) مواطنين، و(4) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية التشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة؛ ارتكبوا (20) جريمة، تمثلت في السطو على المنازل، وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية ومقتنيات. وقُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (530.000) ريال.

وأشار كذلك إلى القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية في الرياض؛ ارتكبا عددًا من الجرائم، تمثلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج السعودية عبر طرق متعددة؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهما المالية. وضُبط بحوزتهما على مبلغ (91.000) ريال.

ولفت الفيديو إلى القبض على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية في الرياض؛ ارتكبوا جرائم عدة، تمثلت في سلب ما بحوزة العمالة من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية. وبلغت قيمة المسروقات (73.000) ريال.

وكذلك القبض على (4) مقيمين من جنسيات عربية عدة في الرياض؛ قاموا بجمع مبالغ مالية من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج السعودية عبر طرق متعددة؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية. وضُبط بحوزتهم مبلغ (349.747) ريال.

وتضمن الفيديو عملية القبض على مواطن في عسير؛ ارتكب جريمة تحرُّش، وقام بسرقة مركبة تحت تهديد السلاح الأبيض، والتسبب في صدم مركبة أخرى.

وفي الطائف تم القبض على (8) مقيمين من الجنسية النيجيرية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية؛ ارتكبوا (37) جريمة، تمثلت في سرقة الكيابل من مبانٍ تحت الإنشاء، وبيعها في محل سكراب، يعمل فيه المقيم البنجلاديشي. وقُدرت المسروقات بمبلغ (300.000) ريال.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
08:34 PM

فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة

بينهم 3 مقيمين انتحلوا صفة أمنية بجدة.. ومواطن ارتكب جريمة تحرُّش وسرقة بعسير

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
1,058

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، جاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على ثلاثة مقيمين، اثنين من الجنسية التشادية، وآخر من الجنسية الباكستانية، في جدة؛ انتحلوا صفة رجال الأمن، ودخلوا منزل أحد المقيمين، وسرقوا مبلغًا ماليًّا ومتعلقات شخصية.

وتضمن مقطع الفيديو القبض على (6) مواطنين في الرياض؛ تعرَّضوا لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد الأحياء، وقام أحدهم بصدم مركبتها بمركبة لا تحمل لوحات، وهرب من موقع الحادثة.

وكشف الفيديو عملية القبض على (3) مواطنين، و(4) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية التشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود في مكة المكرمة؛ ارتكبوا (20) جريمة، تمثلت في السطو على المنازل، وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية ومقتنيات. وقُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (530.000) ريال.

وأشار كذلك إلى القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية في الرياض؛ ارتكبا عددًا من الجرائم، تمثلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج السعودية عبر طرق متعددة؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهما المالية. وضُبط بحوزتهما على مبلغ (91.000) ريال.

ولفت الفيديو إلى القبض على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية في الرياض؛ ارتكبوا جرائم عدة، تمثلت في سلب ما بحوزة العمالة من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية. وبلغت قيمة المسروقات (73.000) ريال.

وكذلك القبض على (4) مقيمين من جنسيات عربية عدة في الرياض؛ قاموا بجمع مبالغ مالية من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج السعودية عبر طرق متعددة؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية. وضُبط بحوزتهم مبلغ (349.747) ريال.

وتضمن الفيديو عملية القبض على مواطن في عسير؛ ارتكب جريمة تحرُّش، وقام بسرقة مركبة تحت تهديد السلاح الأبيض، والتسبب في صدم مركبة أخرى.

وفي الطائف تم القبض على (8) مقيمين من الجنسية النيجيرية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية؛ ارتكبوا (37) جريمة، تمثلت في سرقة الكيابل من مبانٍ تحت الإنشاء، وبيعها في محل سكراب، يعمل فيه المقيم البنجلاديشي. وقُدرت المسروقات بمبلغ (300.000) ريال.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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