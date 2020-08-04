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صحيفة "رومانية" عن الدوري السعودي قبل ديربي "الهلال والنصر" : مسابقة المليارديرات

ألقت عددٌ من الصحف الرومانية الضوء على ديربي الرياض الأربعاء بين الهلال المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني في مباراة الجولة 23 من المسابقة.

صحيفة "gsp" تحدثت عن بطولة الدوري السعودي حيث قالت إنه بطولة المليارديرات كما تحدثت عن مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو التي وصفته بأنه بات معشوقًا لجماهير فريقه خلال مدة قصيرة بعد تتويجه باللقب الآسيوي.

كما تحدثت الصحيفة عن فترة التوقف القسرية والتي استمرت لخمسة شهور بسبب جائحة كورونا كما تحدثت عن نجاح الهلال في تجديد تعاقده مع اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز التي قالت إنه سيحصل على راتب يبلغ نحو 7 ملايين يورو سنويًا.

وتحدثت الصحيفة عن مباراة الديربي حيث قالت إن فوز الهلال بالمباراة سيعني استئناف مشواره نحو الفوز باللقب الغائب لأنه سيزيد الفارق لتسع نقاط.

يُذكر أن الهلال هو متصدر المسابقة برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال النصر الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "رومانية" عن الدوري السعودي قبل ديربي "الهلال والنصر" : مسابقة المليارديرات
سبق

ألقت عددٌ من الصحف الرومانية الضوء على ديربي الرياض الأربعاء بين الهلال المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني في مباراة الجولة 23 من المسابقة.

صحيفة "gsp" تحدثت عن بطولة الدوري السعودي حيث قالت إنه بطولة المليارديرات كما تحدثت عن مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو التي وصفته بأنه بات معشوقًا لجماهير فريقه خلال مدة قصيرة بعد تتويجه باللقب الآسيوي.

كما تحدثت الصحيفة عن فترة التوقف القسرية والتي استمرت لخمسة شهور بسبب جائحة كورونا كما تحدثت عن نجاح الهلال في تجديد تعاقده مع اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز التي قالت إنه سيحصل على راتب يبلغ نحو 7 ملايين يورو سنويًا.

وتحدثت الصحيفة عن مباراة الديربي حيث قالت إن فوز الهلال بالمباراة سيعني استئناف مشواره نحو الفوز باللقب الغائب لأنه سيزيد الفارق لتسع نقاط.

يُذكر أن الهلال هو متصدر المسابقة برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:41 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
02:03 AM

صحيفة "رومانية" عن الدوري السعودي قبل ديربي "الهلال والنصر" : مسابقة المليارديرات

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
3,025

ألقت عددٌ من الصحف الرومانية الضوء على ديربي الرياض الأربعاء بين الهلال المتصدر والنصر صاحب المركز الثاني في مباراة الجولة 23 من المسابقة.

صحيفة "gsp" تحدثت عن بطولة الدوري السعودي حيث قالت إنه بطولة المليارديرات كما تحدثت عن مدرب الهلال رازفان لوتشيسكو التي وصفته بأنه بات معشوقًا لجماهير فريقه خلال مدة قصيرة بعد تتويجه باللقب الآسيوي.

كما تحدثت الصحيفة عن فترة التوقف القسرية والتي استمرت لخمسة شهور بسبب جائحة كورونا كما تحدثت عن نجاح الهلال في تجديد تعاقده مع اللاعب الفرنسي بافيتمبي غوميز التي قالت إنه سيحصل على راتب يبلغ نحو 7 ملايين يورو سنويًا.

وتحدثت الصحيفة عن مباراة الديربي حيث قالت إن فوز الهلال بالمباراة سيعني استئناف مشواره نحو الفوز باللقب الغائب لأنه سيزيد الفارق لتسع نقاط.

يُذكر أن الهلال هو متصدر المسابقة برصيد 51 نقطة بفارق ست نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

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