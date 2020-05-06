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لمدة 9 أيام.. نادي حطين يطلق حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى صامطة

أطلق نادي حطين السعودي بمحافظة صامطة، حملة للتبرع بالدم، بالشراكة مع وزارة الصحة، ممثلة بقسم المختبر وبنك الدم بمستشفى صامطة العام، ووزارة الرياضة ممثلة بالنادي.

وتستمر الحملة لمدة تسعة أيام، وتحمل شعار "كلنا مسؤول"، وتهدف للتوعية بأهمية التبرع بالدم وفوائده وتعزيز ثقافة التبرع والتطوع في مختلف الظروف، ودعم "بنك الدم" بمستشفى صامطة بالكمية الكافية من الدم.

وأكد رئيس نادي حطين، فيصل هادي المدخلي، حرصه لدعم المبادرة مادياً ومعنوياً، والعمل على تحفيز المبادرين والمتطوعين من السعوديين والمقيمين، وأن ذلك يأتي ضمن أولويات واهتمامات النادي، وقدم عدداً من الجوائز العينية للمتبرعين.

ومن جانبه، قال مدير مستشفى صامطة العام، أحمد بن محمد متنبك، إن عدد المسجلين في تطبيق "وتين" من الراغبين بالتبرع في اليوم الأول 50 متبرعاً.

وأضاف "متنبك" أن الحملة سجلت منذ الساعة الأولى لانطلاقها 37 مبادراً بالتبرع، استخرجوا تصاريح الموافقة بالتنقل للتبرع عبر البرنامج والذي يتيح قبول أربعة متبرعين في كل نصف ساعة لتحقيق التباعد المجتمعي.

وعمل المسؤول عن الحملة والمختصون من بنك الدم بمستشفى صامطة العام على تحقيق كل وسائل الاحترازات الوقائية لفيروس كورونا المستجد covid-19 وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المتبرعين.

نادي حطين السعودي محافظة صامطة وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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لمدة 9 أيام.. نادي حطين يطلق حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى صامطة
سبق

أطلق نادي حطين السعودي بمحافظة صامطة، حملة للتبرع بالدم، بالشراكة مع وزارة الصحة، ممثلة بقسم المختبر وبنك الدم بمستشفى صامطة العام، ووزارة الرياضة ممثلة بالنادي.

وتستمر الحملة لمدة تسعة أيام، وتحمل شعار "كلنا مسؤول"، وتهدف للتوعية بأهمية التبرع بالدم وفوائده وتعزيز ثقافة التبرع والتطوع في مختلف الظروف، ودعم "بنك الدم" بمستشفى صامطة بالكمية الكافية من الدم.

وأكد رئيس نادي حطين، فيصل هادي المدخلي، حرصه لدعم المبادرة مادياً ومعنوياً، والعمل على تحفيز المبادرين والمتطوعين من السعوديين والمقيمين، وأن ذلك يأتي ضمن أولويات واهتمامات النادي، وقدم عدداً من الجوائز العينية للمتبرعين.

ومن جانبه، قال مدير مستشفى صامطة العام، أحمد بن محمد متنبك، إن عدد المسجلين في تطبيق "وتين" من الراغبين بالتبرع في اليوم الأول 50 متبرعاً.

وأضاف "متنبك" أن الحملة سجلت منذ الساعة الأولى لانطلاقها 37 مبادراً بالتبرع، استخرجوا تصاريح الموافقة بالتنقل للتبرع عبر البرنامج والذي يتيح قبول أربعة متبرعين في كل نصف ساعة لتحقيق التباعد المجتمعي.

وعمل المسؤول عن الحملة والمختصون من بنك الدم بمستشفى صامطة العام على تحقيق كل وسائل الاحترازات الوقائية لفيروس كورونا المستجد covid-19 وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المتبرعين.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
08:12 PM

لمدة 9 أيام.. نادي حطين يطلق حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى صامطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أطلق نادي حطين السعودي بمحافظة صامطة، حملة للتبرع بالدم، بالشراكة مع وزارة الصحة، ممثلة بقسم المختبر وبنك الدم بمستشفى صامطة العام، ووزارة الرياضة ممثلة بالنادي.

وتستمر الحملة لمدة تسعة أيام، وتحمل شعار "كلنا مسؤول"، وتهدف للتوعية بأهمية التبرع بالدم وفوائده وتعزيز ثقافة التبرع والتطوع في مختلف الظروف، ودعم "بنك الدم" بمستشفى صامطة بالكمية الكافية من الدم.

وأكد رئيس نادي حطين، فيصل هادي المدخلي، حرصه لدعم المبادرة مادياً ومعنوياً، والعمل على تحفيز المبادرين والمتطوعين من السعوديين والمقيمين، وأن ذلك يأتي ضمن أولويات واهتمامات النادي، وقدم عدداً من الجوائز العينية للمتبرعين.

ومن جانبه، قال مدير مستشفى صامطة العام، أحمد بن محمد متنبك، إن عدد المسجلين في تطبيق "وتين" من الراغبين بالتبرع في اليوم الأول 50 متبرعاً.

وأضاف "متنبك" أن الحملة سجلت منذ الساعة الأولى لانطلاقها 37 مبادراً بالتبرع، استخرجوا تصاريح الموافقة بالتنقل للتبرع عبر البرنامج والذي يتيح قبول أربعة متبرعين في كل نصف ساعة لتحقيق التباعد المجتمعي.

وعمل المسؤول عن الحملة والمختصون من بنك الدم بمستشفى صامطة العام على تحقيق كل وسائل الاحترازات الوقائية لفيروس كورونا المستجد covid-19 وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المتبرعين.

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