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طائرة الأخضر السعودي تتجاوز الكويت

في البطولة الخليجية السادسة

سجل المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة انطلاقة مميزة في البطولة الخليجية السادسة للمنتخبات للكرة الطائرة، عقب أن نجح في تجاوز المنتخب الكويتي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء خلال لقاء الجولة الأولى، والذي جمعهم ،اليوم الثلاثاء ،على صالة عيسى بن راشد الرياضية بالبحرين.

وبعدما نجح أخضر الطائرة في إنهاء الشوط الأول بنتيجة (25-22)، فرض سيطرته خلال الشوط الثاني ( 25/18 ) والثالث ( 25 - 19).

هذا وسيواجه ناشئو أخضر الطائرة مساء غدٍ الأربعاء نظيرهم الإماراتي في ثاني جولات البطولة الخليجية، وذلك في تمام الساعة (5:00)م، فيما يلتقي المنتخبان البحريني والكويت في تمام الساعة (7:00)م.

الفقيه : الانتصار انطلاقة

وصف رئيس الوفد السعودي وعضو مجلس الإدارة محمد عبده الفقيه الانتصار الذي تحقق على المنتخب الكويتي بالانطلاقة نحو تحقيق اللقب الخليجي، مقدمًا شكره للدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على دعمه وتحفيزه للاعبين من خلال وجوده بالبطولة، كما قدم شكره للاعبين بعد تحقيقهم الفوز الأول على الكويت، مشيرًا إلى أن المستوى الفني للأخضر في تصاعد مستمر، وهو ما يجعل من طموحاتهم عالية جدًا.

التحكيم السعودي موجود

يواصل الحكام السعوديون وجودهم بكل قوة في المحافل الخارجية، حيث يشارك في البطولة الحكمان الدوليان يعقوب السبت وخالد الحديثي الذي شارك كحكم أول في اللقاء الذي جمع منتخبي البحرين والإمارات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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طائرة الأخضر السعودي تتجاوز الكويت
سبق

سجل المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة انطلاقة مميزة في البطولة الخليجية السادسة للمنتخبات للكرة الطائرة، عقب أن نجح في تجاوز المنتخب الكويتي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء خلال لقاء الجولة الأولى، والذي جمعهم ،اليوم الثلاثاء ،على صالة عيسى بن راشد الرياضية بالبحرين.

وبعدما نجح أخضر الطائرة في إنهاء الشوط الأول بنتيجة (25-22)، فرض سيطرته خلال الشوط الثاني ( 25/18 ) والثالث ( 25 - 19).

هذا وسيواجه ناشئو أخضر الطائرة مساء غدٍ الأربعاء نظيرهم الإماراتي في ثاني جولات البطولة الخليجية، وذلك في تمام الساعة (5:00)م، فيما يلتقي المنتخبان البحريني والكويت في تمام الساعة (7:00)م.

الفقيه : الانتصار انطلاقة

وصف رئيس الوفد السعودي وعضو مجلس الإدارة محمد عبده الفقيه الانتصار الذي تحقق على المنتخب الكويتي بالانطلاقة نحو تحقيق اللقب الخليجي، مقدمًا شكره للدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على دعمه وتحفيزه للاعبين من خلال وجوده بالبطولة، كما قدم شكره للاعبين بعد تحقيقهم الفوز الأول على الكويت، مشيرًا إلى أن المستوى الفني للأخضر في تصاعد مستمر، وهو ما يجعل من طموحاتهم عالية جدًا.

التحكيم السعودي موجود

يواصل الحكام السعوديون وجودهم بكل قوة في المحافل الخارجية، حيث يشارك في البطولة الحكمان الدوليان يعقوب السبت وخالد الحديثي الذي شارك كحكم أول في اللقاء الذي جمع منتخبي البحرين والإمارات.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
11:09 PM

طائرة الأخضر السعودي تتجاوز الكويت

في البطولة الخليجية السادسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجل المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة انطلاقة مميزة في البطولة الخليجية السادسة للمنتخبات للكرة الطائرة، عقب أن نجح في تجاوز المنتخب الكويتي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء خلال لقاء الجولة الأولى، والذي جمعهم ،اليوم الثلاثاء ،على صالة عيسى بن راشد الرياضية بالبحرين.

وبعدما نجح أخضر الطائرة في إنهاء الشوط الأول بنتيجة (25-22)، فرض سيطرته خلال الشوط الثاني ( 25/18 ) والثالث ( 25 - 19).

هذا وسيواجه ناشئو أخضر الطائرة مساء غدٍ الأربعاء نظيرهم الإماراتي في ثاني جولات البطولة الخليجية، وذلك في تمام الساعة (5:00)م، فيما يلتقي المنتخبان البحريني والكويت في تمام الساعة (7:00)م.

الفقيه : الانتصار انطلاقة

وصف رئيس الوفد السعودي وعضو مجلس الإدارة محمد عبده الفقيه الانتصار الذي تحقق على المنتخب الكويتي بالانطلاقة نحو تحقيق اللقب الخليجي، مقدمًا شكره للدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على دعمه وتحفيزه للاعبين من خلال وجوده بالبطولة، كما قدم شكره للاعبين بعد تحقيقهم الفوز الأول على الكويت، مشيرًا إلى أن المستوى الفني للأخضر في تصاعد مستمر، وهو ما يجعل من طموحاتهم عالية جدًا.

التحكيم السعودي موجود

يواصل الحكام السعوديون وجودهم بكل قوة في المحافل الخارجية، حيث يشارك في البطولة الحكمان الدوليان يعقوب السبت وخالد الحديثي الذي شارك كحكم أول في اللقاء الذي جمع منتخبي البحرين والإمارات.

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