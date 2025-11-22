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"غلاء الكافتيريا والسور والملصقات الجدارية" ثالوث يؤرق طالبات كلية أضم

قلن إن نشر أسماء المخالفات لحضور جلسات عقابية وضعهن في حرج

أبدت عددٌ من طالبات الكلية الجامعية بمحافظة أضم التابعة لجامعة أم القرى، استياءهن الشديد من ارتفاع أسعار وجبات كافتيريا الكلية، إلى جانب تذمرهن من فرض التحرّك والتنقل داخل أروقة الكلية، والتشهير بهن في الملصقات الجدارية لمن خالفت التعليمات المفروضة عليهن.

وفي التفاصيل، أظهرت إحدى الملصقات الجدارية التي زودت الطالبات بها "سبق" أسماء عدد من الطالبات، اللاتي أصبحن مطالبات بحضور الجلسة العقابية الأحد المقبل، نظير ما ارتكبنه من مخالفات تمثلت في صعودهن إلى المكتبة في الدور الرابع وغيرها من المخالفات التي وضعتها الكلية.

واعتبرت الطالبات ذلك الإجراء المتمثل في وضع الأسماء في ملصق جداري، هو بمثابة تشهير بأسمائهن بين زميلاتهن، ما أوقعهن في حرج هن في غنى عنه - على حد قولهن.

واشتكت الطالبات من ارتفاع أسعار وجبات الإفطار المقدمة من كافتيريا الكلية، معتبرات الأسعار مبالغ فيها.

ولا تزال الكلية الجامعية للبنات بمحافظة أضم التابعة لجامعة أم القرى، محاطة بسور عبارة عن "هنقر" منذ سنوات، دون إنشاء سور خرساني أسوة بالكليات الجامعية في المحافظات المجاورة.

يُشار إلى أن التخصصات المتاحة حاليًا، في كلية أضم للبنات هي رياضيات وأحياء وعربي وحاسب فقط، وسط مطالبات بافتتاح أقسام جديدة تلبي كل الرغبات والميول وفق حاجة سوق العمل، وكذلك إكمال المبنى المتعثر منذ سنوات، وهو عبارة عن مبنى مكون من أربعة طوابق فصول دراسية كما هو مُعد له من قِبل مسؤولي جامعة أم القرى.

الكلية الجامعية بأضم أضم

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"غلاء الكافتيريا والسور والملصقات الجدارية" ثالوث يؤرق طالبات كلية أضم
سبق

أبدت عددٌ من طالبات الكلية الجامعية بمحافظة أضم التابعة لجامعة أم القرى، استياءهن الشديد من ارتفاع أسعار وجبات كافتيريا الكلية، إلى جانب تذمرهن من فرض التحرّك والتنقل داخل أروقة الكلية، والتشهير بهن في الملصقات الجدارية لمن خالفت التعليمات المفروضة عليهن.

وفي التفاصيل، أظهرت إحدى الملصقات الجدارية التي زودت الطالبات بها "سبق" أسماء عدد من الطالبات، اللاتي أصبحن مطالبات بحضور الجلسة العقابية الأحد المقبل، نظير ما ارتكبنه من مخالفات تمثلت في صعودهن إلى المكتبة في الدور الرابع وغيرها من المخالفات التي وضعتها الكلية.

واعتبرت الطالبات ذلك الإجراء المتمثل في وضع الأسماء في ملصق جداري، هو بمثابة تشهير بأسمائهن بين زميلاتهن، ما أوقعهن في حرج هن في غنى عنه - على حد قولهن.

واشتكت الطالبات من ارتفاع أسعار وجبات الإفطار المقدمة من كافتيريا الكلية، معتبرات الأسعار مبالغ فيها.

ولا تزال الكلية الجامعية للبنات بمحافظة أضم التابعة لجامعة أم القرى، محاطة بسور عبارة عن "هنقر" منذ سنوات، دون إنشاء سور خرساني أسوة بالكليات الجامعية في المحافظات المجاورة.

يُشار إلى أن التخصصات المتاحة حاليًا، في كلية أضم للبنات هي رياضيات وأحياء وعربي وحاسب فقط، وسط مطالبات بافتتاح أقسام جديدة تلبي كل الرغبات والميول وفق حاجة سوق العمل، وكذلك إكمال المبنى المتعثر منذ سنوات، وهو عبارة عن مبنى مكون من أربعة طوابق فصول دراسية كما هو مُعد له من قِبل مسؤولي جامعة أم القرى.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
11:17 PM

"غلاء الكافتيريا والسور والملصقات الجدارية" ثالوث يؤرق طالبات كلية أضم

قلن إن نشر أسماء المخالفات لحضور جلسات عقابية وضعهن في حرج

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أبدت عددٌ من طالبات الكلية الجامعية بمحافظة أضم التابعة لجامعة أم القرى، استياءهن الشديد من ارتفاع أسعار وجبات كافتيريا الكلية، إلى جانب تذمرهن من فرض التحرّك والتنقل داخل أروقة الكلية، والتشهير بهن في الملصقات الجدارية لمن خالفت التعليمات المفروضة عليهن.

وفي التفاصيل، أظهرت إحدى الملصقات الجدارية التي زودت الطالبات بها "سبق" أسماء عدد من الطالبات، اللاتي أصبحن مطالبات بحضور الجلسة العقابية الأحد المقبل، نظير ما ارتكبنه من مخالفات تمثلت في صعودهن إلى المكتبة في الدور الرابع وغيرها من المخالفات التي وضعتها الكلية.

واعتبرت الطالبات ذلك الإجراء المتمثل في وضع الأسماء في ملصق جداري، هو بمثابة تشهير بأسمائهن بين زميلاتهن، ما أوقعهن في حرج هن في غنى عنه - على حد قولهن.

واشتكت الطالبات من ارتفاع أسعار وجبات الإفطار المقدمة من كافتيريا الكلية، معتبرات الأسعار مبالغ فيها.

ولا تزال الكلية الجامعية للبنات بمحافظة أضم التابعة لجامعة أم القرى، محاطة بسور عبارة عن "هنقر" منذ سنوات، دون إنشاء سور خرساني أسوة بالكليات الجامعية في المحافظات المجاورة.

يُشار إلى أن التخصصات المتاحة حاليًا، في كلية أضم للبنات هي رياضيات وأحياء وعربي وحاسب فقط، وسط مطالبات بافتتاح أقسام جديدة تلبي كل الرغبات والميول وفق حاجة سوق العمل، وكذلك إكمال المبنى المتعثر منذ سنوات، وهو عبارة عن مبنى مكون من أربعة طوابق فصول دراسية كما هو مُعد له من قِبل مسؤولي جامعة أم القرى.

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