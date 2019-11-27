"القصبي" يفتتح معرض دكاكين الخيري التاسع بالرياض

استطاع خلال مسيرته تنمية مهارات 500 متطوع

افتتح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، معرض دكاكين الخيري التاسع، في فندق "فورسيزون" بالرياض، مساء الاثنين الماضي.



جاء ذلك وسط حضور كبير، وبرعاية رئيس مجلس إدارة جمعية "سند" الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز.



وصرحت الأميرة عادلة بنت عبدالله، بأن الجمعية ما زالت تواصل تنظيمها لمعرض "دكاكين الخيري" سنوياًّ بدءًا من النسخة الأولى التي انطلقت في مايو 2015، استمرارًا للرسالة الإنسانية التي يقدمها المعرض من خلال تخصيص ريعه للمساهمة في تطوير خدمات جمعية "سند" الخيرية المقدمة للأطفال المرضى بالسرطان؛ للوصول بهم إلى طريق الشفاء التام.



كما أن المعرض أتاح الفرصة لسيدات الأعمال من الداخل والخارج لعرض منتجاتهم التي تساهم في دعم علاج أطفال مرض السرطان، الذي تتراوح نسبة الإصابة به نحو 1600 طفل سعودي سنويًّا.



وقالت: إن النشاطات النسائية المثمرة إضافة للاقتصاد المحلي، وتحفيز لرائدات الأعمال لتبادل الخبرات والاستفادة من شراكات تدعم منتجاتهم وتروج لها، وخاصة أن معرض "دكاكين الخيري" هو المشروع الأول من نوعه لدعم الأطفال المرضى بالسرطان من خلال الربط بين القطاع الخاص والقطاع الخيري، لتمكين رائدات الأعمال وتعزيز المسؤولية المجتمعية بطريقة مبتكرة وفقًا لاستراتيجية رؤية 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30%.



وأشار وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، إلى أن المشروع تشارك فيه أكثر من 120 سيدة أعمال، بعضهن مساهمات في الاقتصاد من خلال عملهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي كـ"انستغرام"، ويعتبر نافذة لهن للوصول إلى المستفيدات، لاسيما وأن معرض "دكاكين" مشروع خيري يدعم جمعية "سند" الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان.



وأضاف: أن تميز المعرض يأتي من دعمه للعمل الخيري، وكذلك إتاحة الفرصة لسيدات الأعمال لعرض منتجاتهن وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية.



وتابع: "استطاع معرض دكاكين الخيري بنجاحاته المستمرة أن يكون حلقة وصل بين هؤلاء السيدات وبين المستفيدات والزائرات في المعرض".



يذكر أن معرض "دكاكين" خلال مسيرته، استضاف أكثر من 752 رائدة أعمال، و47 شريكًا، واستطاع تنمية مهارات أكثر من 500 متطوع.



يذكر أن معرض دكاكين الخيري، يهدف إلى تحقيق رسالة جمعية "سند" تجاه أطفال مرضى السرطان وذويهم برعايتهم وعلاجهم والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة لهم، كما يركز "دكاكين" على متطلبات المرأة واهتماماتها؛ كونه المشروع الخيري الأول من نوعه في دعم أطفال السرطان من خلال الربط بين القطاعي الخاص والخيري لتمكين رائدات الأعمال من المساهمة في المسؤولية الاجتماعية.