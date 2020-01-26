ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

سلم الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة كما سلم الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، حفل تخريج الدفعة 97 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، وذلك بمقر الكلية في الرياض.

ولدى وصول سمو ولي العهد، يرافقه الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، كان في استقبال سمو ولي العهد، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والفريق طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار ركن حازم بن غشيان.

وفور وصول سمو ولي العهد عزف السلام الملكي. وعقب ذلك بدئ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة ثمن فيها رعاية سمو ولي العهد لحفل تخريج الدفعة السابعة والتسعين من طلبة الكلية، مشيراً إلى أن كلية الملك فيصل الجوية تحظى بدعم غير محدود من الحكومة الرشيدة، منذ نشأتها إلى أن أخذت مكانها المرموق بين كليات العالم المتقدمة، وذلك من أجل النهوض بمستوى التعليم والتدريب وتطويرهما.

وأوضح أن الدورة تضم أربعة طلاب من مملكة البحرين الشقيقة وثلاثة طلاب من دولة الكويت الشقيقة، أمضوا مع زملائهم أكثر من ثلاث سنوات في ميادين التدريب ومقاعد الدراسة، أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي.

وألقيت كلمة الخريجين ألقاها الخريج راكان العطوي، عبر فيها عن سعادته وزملائه برعاية وتشريف سمو ولي العهد لحفل تخريجهم، كما أعرب عن الشكر لجميع منسوبي الكلية لما بذلوه من جهد في سبيل تأهيلهم وتدريبهم، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن يديم على بلادنا السلام والرخاء.

إثر ذلك، جرى العرض العسكري لطلبة الكلية، وتسليم راية الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وسلم سمو ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة، كما سلم سموه الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة.

بعد ذلك تسلم سمو ولي العهد هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة، وعزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد مع الطلبة الخريجين.

وبعد ذلك تسلم سمو ولي العهد هدية تذكارية من قائد القوات الجوية بهذه المناسبة.

حضر الحفل: الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن محمد بن عبدالله، والأمير فهد بن خالد بن عبدالله، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد، والأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن فهد بن جلوي، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المدينة المنورة، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير مساعد بن جلوي بن مساعد، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن تركي بن جلوي، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، والأمير متعب بن سعود بن محمد، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعود العبدالله الفيصل، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن عبدالله بن جلوي، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين والملحقون العسكريون لدى المملكة وأولياء أمور الطلبة.