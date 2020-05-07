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"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

يدمة.. جولات إشرافية على مساكن العمالة لمواجهة "كورونا"

للتأكد من ملاءمتها والتزامها بالإرشادات والاشتراطات الصحية

نفذت اللجنة المشكّلة لمتابعة وتقييم مقر سكن العمالة الوافدة في محافظة يدمة 20جولة ميدانية وتفتيشية على المجمعات السكنية التابعة للشركات والمساكن الخاصة.

وأسفرت هذه الجهود عن ضبط معمل مخالف للخياطة النسائية داخل سكن عمال، حيث تم التحفظ على ماكينات الخياطة واستكمال الإجراءات النظاميه بحق العمالة.

واستهدفت الجولات التأكد من تطبيق الشروط الاحترازيه للوقاية من فيروس كورونا المستجد وملاءمة مساكن العمال للاشتراطات.

وشاركت في الجولات عدة جهات تمثلت في المحافظة والبلدية والشرطة ومستشفى يدمة العام.
وقد أكدت اللجنة ضرورة توفر مطهرات اليدين ونظافة دورات المياه وجميع أرجاء المسكن بما في ذلك المداخل والممرات مع توفر الصابون في دورات المياه ومطهرات الأسطح المطابقة للمواصفات مع ضرورة توفير غرف للعزل لمواجهة أي طارئ.

وقال محافظ يدمة موفق عبدالهادي العنزي: تأتي هذه الإجراءات بتوجيه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران لضمان السلامة الصحية للمجتمع، في ظل أهمية تفعيل مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يدمة.. جولات إشرافية على مساكن العمالة لمواجهة "كورونا"
سبق

نفذت اللجنة المشكّلة لمتابعة وتقييم مقر سكن العمالة الوافدة في محافظة يدمة 20جولة ميدانية وتفتيشية على المجمعات السكنية التابعة للشركات والمساكن الخاصة.

وأسفرت هذه الجهود عن ضبط معمل مخالف للخياطة النسائية داخل سكن عمال، حيث تم التحفظ على ماكينات الخياطة واستكمال الإجراءات النظاميه بحق العمالة.

واستهدفت الجولات التأكد من تطبيق الشروط الاحترازيه للوقاية من فيروس كورونا المستجد وملاءمة مساكن العمال للاشتراطات.

وشاركت في الجولات عدة جهات تمثلت في المحافظة والبلدية والشرطة ومستشفى يدمة العام.
وقد أكدت اللجنة ضرورة توفر مطهرات اليدين ونظافة دورات المياه وجميع أرجاء المسكن بما في ذلك المداخل والممرات مع توفر الصابون في دورات المياه ومطهرات الأسطح المطابقة للمواصفات مع ضرورة توفير غرف للعزل لمواجهة أي طارئ.

وقال محافظ يدمة موفق عبدالهادي العنزي: تأتي هذه الإجراءات بتوجيه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران لضمان السلامة الصحية للمجتمع، في ظل أهمية تفعيل مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
02:17 PM

يدمة.. جولات إشرافية على مساكن العمالة لمواجهة "كورونا"

للتأكد من ملاءمتها والتزامها بالإرشادات والاشتراطات الصحية

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بندر آل فطيح - نجران
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نفذت اللجنة المشكّلة لمتابعة وتقييم مقر سكن العمالة الوافدة في محافظة يدمة 20جولة ميدانية وتفتيشية على المجمعات السكنية التابعة للشركات والمساكن الخاصة.

وأسفرت هذه الجهود عن ضبط معمل مخالف للخياطة النسائية داخل سكن عمال، حيث تم التحفظ على ماكينات الخياطة واستكمال الإجراءات النظاميه بحق العمالة.

واستهدفت الجولات التأكد من تطبيق الشروط الاحترازيه للوقاية من فيروس كورونا المستجد وملاءمة مساكن العمال للاشتراطات.

وشاركت في الجولات عدة جهات تمثلت في المحافظة والبلدية والشرطة ومستشفى يدمة العام.
وقد أكدت اللجنة ضرورة توفر مطهرات اليدين ونظافة دورات المياه وجميع أرجاء المسكن بما في ذلك المداخل والممرات مع توفر الصابون في دورات المياه ومطهرات الأسطح المطابقة للمواصفات مع ضرورة توفير غرف للعزل لمواجهة أي طارئ.

وقال محافظ يدمة موفق عبدالهادي العنزي: تأتي هذه الإجراءات بتوجيه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران لضمان السلامة الصحية للمجتمع، في ظل أهمية تفعيل مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة.

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