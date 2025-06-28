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خلال الصورة الجماعية للقمة .. عدسات المصوّرين تلتقط حفاوة "ترامب" بولي العهد

التقط آلاف المصوّرين في قمة العشرين لحظات الحفاوة التي خصّ بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ولي العهد خلال الصورة الجماعية التي جمعت الرؤساء عقب محادثات اليوم الأول.

"ترامب"؛ الذي بادر بمصافحة الأمير محمد بن سلمان، عاد ليربت عليه وهو ما أثار انتباه الحضور، وكأنه يؤكّد عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، وما يحظى به ولي العهد، من مكانة خاصة لدى الزعماء الأبرز في العالم.

وينتظر أن يلتقي سمو الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي، صباح غد السبت، على هامش القمة؛ لمناقشة عديد من الملفات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال الصورة الجماعية للقمة .. عدسات المصوّرين تلتقط حفاوة "ترامب" بولي العهد
سبق

التقط آلاف المصوّرين في قمة العشرين لحظات الحفاوة التي خصّ بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ولي العهد خلال الصورة الجماعية التي جمعت الرؤساء عقب محادثات اليوم الأول.

"ترامب"؛ الذي بادر بمصافحة الأمير محمد بن سلمان، عاد ليربت عليه وهو ما أثار انتباه الحضور، وكأنه يؤكّد عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، وما يحظى به ولي العهد، من مكانة خاصة لدى الزعماء الأبرز في العالم.

وينتظر أن يلتقي سمو الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي، صباح غد السبت، على هامش القمة؛ لمناقشة عديد من الملفات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
01:59 PM

خلال الصورة الجماعية للقمة .. عدسات المصوّرين تلتقط حفاوة "ترامب" بولي العهد

A A A
محمد حضاض - جدة
3
3,578

التقط آلاف المصوّرين في قمة العشرين لحظات الحفاوة التي خصّ بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ولي العهد خلال الصورة الجماعية التي جمعت الرؤساء عقب محادثات اليوم الأول.

"ترامب"؛ الذي بادر بمصافحة الأمير محمد بن سلمان، عاد ليربت عليه وهو ما أثار انتباه الحضور، وكأنه يؤكّد عمق العلاقة التاريخية بين البلدين، وما يحظى به ولي العهد، من مكانة خاصة لدى الزعماء الأبرز في العالم.

وينتظر أن يلتقي سمو الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي، صباح غد السبت، على هامش القمة؛ لمناقشة عديد من الملفات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

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