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قنصل المملكة بالإسكندرية يبحث مع وكيل الرقابة الإدارية المصرية العلاقات بين البلدين

في زيارة "سعيد" الأولى للقنصلية

الْتقى القنصل العام للمملكة في الإسكندرية يوسف بن صالح القهرة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية اللواء خالد سعيد في زيارته الأولى للقنصلية.

وتبادل الجانبان الأحاديث الودية، وتناولا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والعلاقات التاريخية بين قيادتيْ وشعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

يوسف بن صالح القهرة القنصل العام للمملكة في الإسكندرية

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قنصل المملكة بالإسكندرية يبحث مع وكيل الرقابة الإدارية المصرية العلاقات بين البلدين
سبق

الْتقى القنصل العام للمملكة في الإسكندرية يوسف بن صالح القهرة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية اللواء خالد سعيد في زيارته الأولى للقنصلية.

وتبادل الجانبان الأحاديث الودية، وتناولا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والعلاقات التاريخية بين قيادتيْ وشعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
08:42 AM

قنصل المملكة بالإسكندرية يبحث مع وكيل الرقابة الإدارية المصرية العلاقات بين البلدين

في زيارة "سعيد" الأولى للقنصلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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الْتقى القنصل العام للمملكة في الإسكندرية يوسف بن صالح القهرة، وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية اللواء خالد سعيد في زيارته الأولى للقنصلية.

وتبادل الجانبان الأحاديث الودية، وتناولا العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والعلاقات التاريخية بين قيادتيْ وشعبي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

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