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مواطنة تتفاجأ بـ 46 ريالًا مستحقاتها لمدة عامين من مدرسة بجدة

مصادر "سبق": وافدة تدير المدرسة أكاديميًا وتحمل شهادة صيدلة

فوجئت موظفة سعودية تعمل في مدرسة عالمية بجدة بتسلمها 46 ريالاً كمستحقات نهاية خدمة لعامين قضتهما بالمدرسة بعد أن قدمت استقالتها بضغوط من مسؤولي المدرسة الوافدات اللاتي يعملن بوظائف قيادية.

وبحسب المادة 85 من نظام العمل فإن الموظفة تستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل عن عامين كاملين متتاليين إلا أن المدرسة تحججت بوجود غياب من الموظفة رغم أنها تعمل عن بعد، وقبل أيام قلائل من استقالتها قامت المدرسة بحجب تواجد الموظفة عبر الحضور عن بعد.

وتشير معلومات حصلت عليها "سبق" أن وافدة من جنسية عربية تحمل شهادة صيدلة تدير قسمي البنات والأولاد أكاديمياً وقرارها هو المتخذ أمام ملاك المدرسة وتمارس مع وافدات أخريات تطفيش العاملين والعاملات من السعوديين بالمدرسة.

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مواطنة تتفاجأ بـ 46 ريالًا مستحقاتها لمدة عامين من مدرسة بجدة
سبق

فوجئت موظفة سعودية تعمل في مدرسة عالمية بجدة بتسلمها 46 ريالاً كمستحقات نهاية خدمة لعامين قضتهما بالمدرسة بعد أن قدمت استقالتها بضغوط من مسؤولي المدرسة الوافدات اللاتي يعملن بوظائف قيادية.

وبحسب المادة 85 من نظام العمل فإن الموظفة تستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل عن عامين كاملين متتاليين إلا أن المدرسة تحججت بوجود غياب من الموظفة رغم أنها تعمل عن بعد، وقبل أيام قلائل من استقالتها قامت المدرسة بحجب تواجد الموظفة عبر الحضور عن بعد.

وتشير معلومات حصلت عليها "سبق" أن وافدة من جنسية عربية تحمل شهادة صيدلة تدير قسمي البنات والأولاد أكاديمياً وقرارها هو المتخذ أمام ملاك المدرسة وتمارس مع وافدات أخريات تطفيش العاملين والعاملات من السعوديين بالمدرسة.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
06:55 PM

مواطنة تتفاجأ بـ 46 ريالًا مستحقاتها لمدة عامين من مدرسة بجدة

مصادر "سبق": وافدة تدير المدرسة أكاديميًا وتحمل شهادة صيدلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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6,691

فوجئت موظفة سعودية تعمل في مدرسة عالمية بجدة بتسلمها 46 ريالاً كمستحقات نهاية خدمة لعامين قضتهما بالمدرسة بعد أن قدمت استقالتها بضغوط من مسؤولي المدرسة الوافدات اللاتي يعملن بوظائف قيادية.

وبحسب المادة 85 من نظام العمل فإن الموظفة تستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل عن عامين كاملين متتاليين إلا أن المدرسة تحججت بوجود غياب من الموظفة رغم أنها تعمل عن بعد، وقبل أيام قلائل من استقالتها قامت المدرسة بحجب تواجد الموظفة عبر الحضور عن بعد.

وتشير معلومات حصلت عليها "سبق" أن وافدة من جنسية عربية تحمل شهادة صيدلة تدير قسمي البنات والأولاد أكاديمياً وقرارها هو المتخذ أمام ملاك المدرسة وتمارس مع وافدات أخريات تطفيش العاملين والعاملات من السعوديين بالمدرسة.

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