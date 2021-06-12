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"الزكاة" تقدم بكالوريوس وماجستير "المحاسبة والضرائب" في جامعتي "نورة" و"الفيصل"

أول تخصص دراسي من نوعه في المملكة.. للخريجين

قدّمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للخريجين والمهتمين في مجالات المحاسبة والضرائب مسار "الزكاة والضرائب" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الفيصل؛ بهدف تمكين وتأهيل الخريجين للدخول لسوق العمل وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في هذا المجال.

يأتي ذلك بعد الاتفاقية التي وقّعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الهيئة مؤخرًا التعاون مع جامعة الفيصل بإطلاق برامج أكاديمية تخصصية في مجالات الزكاة والضرائب.

وأوضح المستشار الزكوي والضريبي في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أن الهيئة تتيح بتعاونها مع الجامعتين، فرص دراسة هذا التخصص الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة في مرحلة البكالوريوس والماجستير؛ حيث تسعى بذلك إلى بناء المعارف والمهارات في مجال الزكاة والضرائب، الذي يعد أحد أهم المجالات التي تحقق استدامة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن اتفاقية التعاون التي جرى توقيعها مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ ستسهم في تطوير برنامج للدراسات العليا في مرحلة الماجستير باسم (ماجستير العلوم في الضرائب والمحاسبة الضريبية)، إضافة إلى تطوير تخصص دقيق ضمن بكالوريوس المحاسبة في الجامعة باسم (مسار الزكاة والضرائب).

وتتمثل أوجه التعاون بين الهيئة وجامعة الفيصل التي أعلنتها الهيئة يوم أمس، في إطلاق برنامج خلال شهر سبتمبر القادم في مرحلة الماجستير باسم (مسار المحاسبة والضرائب)، إضافة إلى دعم هذه البرامج من خلال تأليف مناهج زكوية وضريبية وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتقديم الاستشارات اللازمة والتمكين فيما يخص تأليف هذه المناهج.

وأكد "الحربي" أن هذه البرامج سيتبعها إطلاق برامج أخرى خلال المرحلة القادمة في عدد من الجامعات؛ وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الخريجين لدراسة هذا التخصص وتطوير المستوى المعرفي للمهتمين في مجالي الزكاة والضرائب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة" تقدم بكالوريوس وماجستير "المحاسبة والضرائب" في جامعتي "نورة" و"الفيصل"
سبق

قدّمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للخريجين والمهتمين في مجالات المحاسبة والضرائب مسار "الزكاة والضرائب" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الفيصل؛ بهدف تمكين وتأهيل الخريجين للدخول لسوق العمل وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في هذا المجال.

يأتي ذلك بعد الاتفاقية التي وقّعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الهيئة مؤخرًا التعاون مع جامعة الفيصل بإطلاق برامج أكاديمية تخصصية في مجالات الزكاة والضرائب.

وأوضح المستشار الزكوي والضريبي في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أن الهيئة تتيح بتعاونها مع الجامعتين، فرص دراسة هذا التخصص الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة في مرحلة البكالوريوس والماجستير؛ حيث تسعى بذلك إلى بناء المعارف والمهارات في مجال الزكاة والضرائب، الذي يعد أحد أهم المجالات التي تحقق استدامة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن اتفاقية التعاون التي جرى توقيعها مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ ستسهم في تطوير برنامج للدراسات العليا في مرحلة الماجستير باسم (ماجستير العلوم في الضرائب والمحاسبة الضريبية)، إضافة إلى تطوير تخصص دقيق ضمن بكالوريوس المحاسبة في الجامعة باسم (مسار الزكاة والضرائب).

وتتمثل أوجه التعاون بين الهيئة وجامعة الفيصل التي أعلنتها الهيئة يوم أمس، في إطلاق برنامج خلال شهر سبتمبر القادم في مرحلة الماجستير باسم (مسار المحاسبة والضرائب)، إضافة إلى دعم هذه البرامج من خلال تأليف مناهج زكوية وضريبية وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتقديم الاستشارات اللازمة والتمكين فيما يخص تأليف هذه المناهج.

وأكد "الحربي" أن هذه البرامج سيتبعها إطلاق برامج أخرى خلال المرحلة القادمة في عدد من الجامعات؛ وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الخريجين لدراسة هذا التخصص وتطوير المستوى المعرفي للمهتمين في مجالي الزكاة والضرائب.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
04:32 PM
اخر تعديل
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
06:09 PM

"الزكاة" تقدم بكالوريوس وماجستير "المحاسبة والضرائب" في جامعتي "نورة" و"الفيصل"

أول تخصص دراسي من نوعه في المملكة.. للخريجين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للخريجين والمهتمين في مجالات المحاسبة والضرائب مسار "الزكاة والضرائب" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة الفيصل؛ بهدف تمكين وتأهيل الخريجين للدخول لسوق العمل وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في هذا المجال.

يأتي ذلك بعد الاتفاقية التي وقّعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الهيئة مؤخرًا التعاون مع جامعة الفيصل بإطلاق برامج أكاديمية تخصصية في مجالات الزكاة والضرائب.

وأوضح المستشار الزكوي والضريبي في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أن الهيئة تتيح بتعاونها مع الجامعتين، فرص دراسة هذا التخصص الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة في مرحلة البكالوريوس والماجستير؛ حيث تسعى بذلك إلى بناء المعارف والمهارات في مجال الزكاة والضرائب، الذي يعد أحد أهم المجالات التي تحقق استدامة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن اتفاقية التعاون التي جرى توقيعها مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ ستسهم في تطوير برنامج للدراسات العليا في مرحلة الماجستير باسم (ماجستير العلوم في الضرائب والمحاسبة الضريبية)، إضافة إلى تطوير تخصص دقيق ضمن بكالوريوس المحاسبة في الجامعة باسم (مسار الزكاة والضرائب).

وتتمثل أوجه التعاون بين الهيئة وجامعة الفيصل التي أعلنتها الهيئة يوم أمس، في إطلاق برنامج خلال شهر سبتمبر القادم في مرحلة الماجستير باسم (مسار المحاسبة والضرائب)، إضافة إلى دعم هذه البرامج من خلال تأليف مناهج زكوية وضريبية وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتقديم الاستشارات اللازمة والتمكين فيما يخص تأليف هذه المناهج.

وأكد "الحربي" أن هذه البرامج سيتبعها إطلاق برامج أخرى خلال المرحلة القادمة في عدد من الجامعات؛ وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الخريجين لدراسة هذا التخصص وتطوير المستوى المعرفي للمهتمين في مجالي الزكاة والضرائب.

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