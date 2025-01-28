بالصور.. حريق في مستودعات بالمدينة الصناعية الأولى بالرياض

قال الدفاع المدني بالرياض، اليوم الخميس، إن حريقًا شب في مستودعات بالمدينة الصناعية الأولى في العاصمة الرياض.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال: "إن عمليات الإخماد مستمرة."

ونشر الدفاع المدني صورًا من موقع الحادث وثقت جهود رجال المطافئ الحثيثة للسيطرة على ألسنة اللهب.