النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. حريق في مستودعات بالمدينة الصناعية الأولى بالرياض

قال الدفاع المدني بالرياض، اليوم الخميس، إن حريقًا شب في مستودعات بالمدينة الصناعية الأولى في العاصمة الرياض.
جاء ذلك في تغريدة على حساب الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال: "إن عمليات الإخماد مستمرة."
ونشر الدفاع المدني صورًا من موقع الحادث وثقت جهود رجال المطافئ الحثيثة للسيطرة على ألسنة اللهب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. حريق في مستودعات بالمدينة الصناعية الأولى بالرياض
سبق

قال الدفاع المدني بالرياض، اليوم الخميس، إن حريقًا شب في مستودعات بالمدينة الصناعية الأولى في العاصمة الرياض.
جاء ذلك في تغريدة على حساب الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال: "إن عمليات الإخماد مستمرة."
ونشر الدفاع المدني صورًا من موقع الحادث وثقت جهود رجال المطافئ الحثيثة للسيطرة على ألسنة اللهب.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
06:13 PM

بالصور.. حريق في مستودعات بالمدينة الصناعية الأولى بالرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,484

قال الدفاع المدني بالرياض، اليوم الخميس، إن حريقًا شب في مستودعات بالمدينة الصناعية الأولى في العاصمة الرياض.
جاء ذلك في تغريدة على حساب الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال: "إن عمليات الإخماد مستمرة."
ونشر الدفاع المدني صورًا من موقع الحادث وثقت جهود رجال المطافئ الحثيثة للسيطرة على ألسنة اللهب.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,983
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,757
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,927
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,771

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة