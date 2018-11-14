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اشتداد الأحوال الجوية غير المستقرة في مختلف مناطق المملكة

"طقس العرب": يتوقع أن تهطل الأمطار الرعدية خلال اليومين المقبلين

يتوقع أن تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المملكة وبدأت منذ يوم أمس الثلاثاء؛ حيث تعمل على انخفاض درجات الحرارة في مختلف المناطق؛ ولا سيما في شمال غرب المملكة، كما يُتوقع أن تهطل الأمطار الرعدية في مختلف المناطق؛ ابتداءً من شمال غرب المملكة؛ على أن تنتقل نحو باقي المناطق خلال اليومين المقبلين حسب ما ذكره "طقس العرب".

تأتي هذه الظروف الجوية نتيجة لاندفاع كتلة هوائية باردة من الحوض الشرقي للبحر المتوسط نواحي بلاد الشام ومصر، بالتزامن مع تواجد مرتفع جوي في وسط وجنوب القارة الأوروبية؛ إذ تؤدي هذه الظروف إلى اندفاع تيارات جنوبية رطبة من نواحي القرن الإفريقي والبحر الأحمر، تؤدي إلى تشكل السحب الركامية الماطرة، ويرافق الحالة انخفاض في درجات الحرارة؛ ابتداءً من غرب المنطقة، مروراً بباقي المناطق مع درجات حرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام.

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اشتداد الأحوال الجوية غير المستقرة في مختلف مناطق المملكة
سبق

يتوقع أن تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المملكة وبدأت منذ يوم أمس الثلاثاء؛ حيث تعمل على انخفاض درجات الحرارة في مختلف المناطق؛ ولا سيما في شمال غرب المملكة، كما يُتوقع أن تهطل الأمطار الرعدية في مختلف المناطق؛ ابتداءً من شمال غرب المملكة؛ على أن تنتقل نحو باقي المناطق خلال اليومين المقبلين حسب ما ذكره "طقس العرب".

تأتي هذه الظروف الجوية نتيجة لاندفاع كتلة هوائية باردة من الحوض الشرقي للبحر المتوسط نواحي بلاد الشام ومصر، بالتزامن مع تواجد مرتفع جوي في وسط وجنوب القارة الأوروبية؛ إذ تؤدي هذه الظروف إلى اندفاع تيارات جنوبية رطبة من نواحي القرن الإفريقي والبحر الأحمر، تؤدي إلى تشكل السحب الركامية الماطرة، ويرافق الحالة انخفاض في درجات الحرارة؛ ابتداءً من غرب المنطقة، مروراً بباقي المناطق مع درجات حرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
09:42 AM

اشتداد الأحوال الجوية غير المستقرة في مختلف مناطق المملكة

"طقس العرب": يتوقع أن تهطل الأمطار الرعدية خلال اليومين المقبلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,479

يتوقع أن تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها المملكة وبدأت منذ يوم أمس الثلاثاء؛ حيث تعمل على انخفاض درجات الحرارة في مختلف المناطق؛ ولا سيما في شمال غرب المملكة، كما يُتوقع أن تهطل الأمطار الرعدية في مختلف المناطق؛ ابتداءً من شمال غرب المملكة؛ على أن تنتقل نحو باقي المناطق خلال اليومين المقبلين حسب ما ذكره "طقس العرب".

تأتي هذه الظروف الجوية نتيجة لاندفاع كتلة هوائية باردة من الحوض الشرقي للبحر المتوسط نواحي بلاد الشام ومصر، بالتزامن مع تواجد مرتفع جوي في وسط وجنوب القارة الأوروبية؛ إذ تؤدي هذه الظروف إلى اندفاع تيارات جنوبية رطبة من نواحي القرن الإفريقي والبحر الأحمر، تؤدي إلى تشكل السحب الركامية الماطرة، ويرافق الحالة انخفاض في درجات الحرارة؛ ابتداءً من غرب المنطقة، مروراً بباقي المناطق مع درجات حرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام.

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