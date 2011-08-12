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شاشات تفاعلية بلغات عالمية لخدمة الحجاج من منى إلى عرفات

تعرض نصائح توجيهية وعبارات إرشادية لضيوف الرحمن

وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شاشات ذكية تفاعلية إرشادية لخدمة ضيوف الرحمن في مسجد الخيف بمشعر منى، ومسجد النمرة بمشعر عرفات، والساحات المحيطة بهما، إلى جانب العديد من اللوحات الإرشادية والترحيبية للحجيج.

وتعرض الشاشات نصائح توجيهية وعبارات إرشادية لضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك الحج من شتى بقاع الأرض خلال حج هذا العام 1440هـ، وسط الخدمات المتكاملة من كافة أجهزة الدولة التي سخّرت كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ تنفذ العديد من البرامج المتنوعة خلال حج هذا العام، من استضافة 6500 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب توزيع آلاف الكتيبات والمطويات، وتنظيم مجموعة من المحاضرات الوعظية وعدد من الخدمات المتنوعة.

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شاشات تفاعلية بلغات عالمية لخدمة الحجاج من منى إلى عرفات
سبق

وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شاشات ذكية تفاعلية إرشادية لخدمة ضيوف الرحمن في مسجد الخيف بمشعر منى، ومسجد النمرة بمشعر عرفات، والساحات المحيطة بهما، إلى جانب العديد من اللوحات الإرشادية والترحيبية للحجيج.

وتعرض الشاشات نصائح توجيهية وعبارات إرشادية لضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك الحج من شتى بقاع الأرض خلال حج هذا العام 1440هـ، وسط الخدمات المتكاملة من كافة أجهزة الدولة التي سخّرت كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ تنفذ العديد من البرامج المتنوعة خلال حج هذا العام، من استضافة 6500 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب توزيع آلاف الكتيبات والمطويات، وتنظيم مجموعة من المحاضرات الوعظية وعدد من الخدمات المتنوعة.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
04:00 PM

شاشات تفاعلية بلغات عالمية لخدمة الحجاج من منى إلى عرفات

تعرض نصائح توجيهية وعبارات إرشادية لضيوف الرحمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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وفّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شاشات ذكية تفاعلية إرشادية لخدمة ضيوف الرحمن في مسجد الخيف بمشعر منى، ومسجد النمرة بمشعر عرفات، والساحات المحيطة بهما، إلى جانب العديد من اللوحات الإرشادية والترحيبية للحجيج.

وتعرض الشاشات نصائح توجيهية وعبارات إرشادية لضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك الحج من شتى بقاع الأرض خلال حج هذا العام 1440هـ، وسط الخدمات المتكاملة من كافة أجهزة الدولة التي سخّرت كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ تنفذ العديد من البرامج المتنوعة خلال حج هذا العام، من استضافة 6500 حاج وحاجة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب توزيع آلاف الكتيبات والمطويات، وتنظيم مجموعة من المحاضرات الوعظية وعدد من الخدمات المتنوعة.

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