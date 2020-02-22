النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"رازفان" مدرب "الهلال": نعلم كيف نحقق ما نطمح إليه

بارك المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو، فوز فريقه على الاتحاد في مباراة الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشددًا على أنه يعلم قوة الاتحاد وجماهيرية المباراة.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحفي: "أعلم أن الاتحاد فريق كبير، وأن المباراة هي الكلاسيكو الأقوى في الكرة السعودية. أحترمهم كثيرًا، ولن أتحدث عن عمل فريق آخر غير فريقي".

وتابع: "الهلال هو أكثر فريق في السعودية يلعب بعدد أكبر من اللاعبين بسبب التدوير. هناك بطولات آسيا، وكأس العالم، والدوري، وكأس الملك. كل ذلك يحتاج للمحافظة على اللاعبين. فريقنا يعلم كيف يحقق ما هو مطلوب منه رغم ظروفنا".

وأكمل: "ننافس على كل البطولات، وسنقوم بالتدوير للمحافظة على اللاعبين والتوازن. لا أرغب في أن يكون هناك حِمل عالٍ، كما حصل مع جانغ والشهراني في إصابتهما".

واختتم تصريحاته: "نلعب مباريات كثيرة؛ من الطبيعي أن ينخفض المستوى. الأهم الفوز. لا نهتم بضمان التأهل الآسيوي، وكل تركيزنا في الوقت الحالي منصبٌّ على الدوري".

دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الهلال الاتحاد الدوري السعودي للمحترفين مدرب الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"رازفان" مدرب "الهلال": نعلم كيف نحقق ما نطمح إليه
سبق

بارك المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو، فوز فريقه على الاتحاد في مباراة الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشددًا على أنه يعلم قوة الاتحاد وجماهيرية المباراة.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحفي: "أعلم أن الاتحاد فريق كبير، وأن المباراة هي الكلاسيكو الأقوى في الكرة السعودية. أحترمهم كثيرًا، ولن أتحدث عن عمل فريق آخر غير فريقي".

وتابع: "الهلال هو أكثر فريق في السعودية يلعب بعدد أكبر من اللاعبين بسبب التدوير. هناك بطولات آسيا، وكأس العالم، والدوري، وكأس الملك. كل ذلك يحتاج للمحافظة على اللاعبين. فريقنا يعلم كيف يحقق ما هو مطلوب منه رغم ظروفنا".

وأكمل: "ننافس على كل البطولات، وسنقوم بالتدوير للمحافظة على اللاعبين والتوازن. لا أرغب في أن يكون هناك حِمل عالٍ، كما حصل مع جانغ والشهراني في إصابتهما".

واختتم تصريحاته: "نلعب مباريات كثيرة؛ من الطبيعي أن ينخفض المستوى. الأهم الفوز. لا نهتم بضمان التأهل الآسيوي، وكل تركيزنا في الوقت الحالي منصبٌّ على الدوري".

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
11:40 PM

"رازفان" مدرب "الهلال": نعلم كيف نحقق ما نطمح إليه

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
1,030

بارك المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو، فوز فريقه على الاتحاد في مباراة الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشددًا على أنه يعلم قوة الاتحاد وجماهيرية المباراة.

وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحفي: "أعلم أن الاتحاد فريق كبير، وأن المباراة هي الكلاسيكو الأقوى في الكرة السعودية. أحترمهم كثيرًا، ولن أتحدث عن عمل فريق آخر غير فريقي".

وتابع: "الهلال هو أكثر فريق في السعودية يلعب بعدد أكبر من اللاعبين بسبب التدوير. هناك بطولات آسيا، وكأس العالم، والدوري، وكأس الملك. كل ذلك يحتاج للمحافظة على اللاعبين. فريقنا يعلم كيف يحقق ما هو مطلوب منه رغم ظروفنا".

وأكمل: "ننافس على كل البطولات، وسنقوم بالتدوير للمحافظة على اللاعبين والتوازن. لا أرغب في أن يكون هناك حِمل عالٍ، كما حصل مع جانغ والشهراني في إصابتهما".

واختتم تصريحاته: "نلعب مباريات كثيرة؛ من الطبيعي أن ينخفض المستوى. الأهم الفوز. لا نهتم بضمان التأهل الآسيوي، وكل تركيزنا في الوقت الحالي منصبٌّ على الدوري".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,749
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,990
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,511
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,864

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة