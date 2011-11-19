"اليوبي": مضامين خطاب الملك برامج عمل تضيء مستقبل بلادنا نحو التنمية

أكد أن السعودية تمضي قدماً لمواصلة برامجها الطموحة

نوّه مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بالمضامين والقيم السياسية، وبرامج العمل الطموحة في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، والتي تبرهن على عزم الممملكة بالمضي قدماً في مواصلة برامجها الطموحة وتحسين المستوى الاقتصادي، وتطوير وبناء الإنسان السعودي، إلى جانب تمسك المملكة بمواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى، والوقوف مع الشعب اليمني ونصرته من سيطرة الميليشيات الحوثية إلى جانب إدانة واستنكار التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون المنطقة.

وأبان أن خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- دائمًا ما يؤكد تمسك بلادنا بالشريعة الإسلامية وبثوابتها كقاعدة ثابتة في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح، معتبراً -حفظه الله- المواطن هو المحرك الرئيسي للتنمية، وكذلك توجيهه حفظه الله برفع مستويات الدعم للقطاع الخاص لتنمكينه كشريك فاعل في التنمية، وأيضًا ما أعلنه- حفظه الله- خلال الخطاب من توجيهه لسمو ولي العهد بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل.

وقال: خطاب خادم الحرمين هو خارطة طريق واضحة ودعم متواصل للاستمرار في مسيرة الإصلاحات وبناء اقتصاد متين، والتعامل مع القضايا الداخلية والشؤون الخارجية بمقتضى شرع الله والالتزام بكتابه الكريم وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما يترجم حرصه الدائم على رقي الوطن ورفاهية المواطن، وذلك بتعزيز التنمية الشاملة التي تعود بالخير على الوطن والمواطن، بالإضافة إلى تناوله للعديد من الأهداف والبرامج التي تنوي الدولة تنفيذها كمؤشرات على مستقبل مشرق بحول الله لهذه البلاد المباركة.

وسأل الله عز وجل أن يمد لقيادة هذه البلاد العون والتوفيق، وأن يديم على أرجائه وأفراده الأمن والأمان والعز والرخاء.