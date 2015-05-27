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المخابرات العراقية تعتقل قائداً في مليشيا الحشد الشعبي متهم بقتل ناشطين

راقبته 3 أيام بين صحراء كربلاء والأنبار

اعتقلت قوة من الاستخبارات العسكرية العراقية قائد عمليات الأنبار في مليشيا الحشد الشعبي قاسم مصلح، وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، بعد اتهامه بقتل الناشطين إيهاب الوزني، وفاهم الطائي، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء.

ونقلت "السومرية نيوز"، أن "مصلح" اعتقل بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق أحمد أبو رغيف.

وبينت المصادر أن الاستخبارات راقبت "مصلح" لمدة ثلاثة أيام بين صحراء كربلاء والأنبار قبل اعتقاله.

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المخابرات العراقية تعتقل قائداً في مليشيا الحشد الشعبي متهم بقتل ناشطين
سبق

اعتقلت قوة من الاستخبارات العسكرية العراقية قائد عمليات الأنبار في مليشيا الحشد الشعبي قاسم مصلح، وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، بعد اتهامه بقتل الناشطين إيهاب الوزني، وفاهم الطائي، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء.

ونقلت "السومرية نيوز"، أن "مصلح" اعتقل بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق أحمد أبو رغيف.

وبينت المصادر أن الاستخبارات راقبت "مصلح" لمدة ثلاثة أيام بين صحراء كربلاء والأنبار قبل اعتقاله.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
04:39 PM

المخابرات العراقية تعتقل قائداً في مليشيا الحشد الشعبي متهم بقتل ناشطين

راقبته 3 أيام بين صحراء كربلاء والأنبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتقلت قوة من الاستخبارات العسكرية العراقية قائد عمليات الأنبار في مليشيا الحشد الشعبي قاسم مصلح، وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، بعد اتهامه بقتل الناشطين إيهاب الوزني، وفاهم الطائي، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء.

ونقلت "السومرية نيوز"، أن "مصلح" اعتقل بأمر من رئيس لجنة مكافحة الفساد الفريق أحمد أبو رغيف.

وبينت المصادر أن الاستخبارات راقبت "مصلح" لمدة ثلاثة أيام بين صحراء كربلاء والأنبار قبل اعتقاله.

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